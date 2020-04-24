2020-04-24T08:25:19+03:00
Общество

Креатив на самоизоляции: в Челябинске для фотографов запускают творческий квест с денежным призом

Участвовать может любой желающий
Валентина ВАГАНОВА
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Победитель квеста получит 6000 рублей.Победитель квеста получит 6000 рублей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Крупнейшее на Урале творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала» организовало для фотографов, скучающих на карантине, «Самоизолированный фотоквест». Он будет длиться семь недель, на каждую участники получат творческое задание, выполнить которое нужно, соответственно, за семь дней.

— Снимаете, как хотите и как видите, мы публикуем работу. Играем без вылета. Оцениваем работы, выставляя баллы. Победителю фотоквеста вручим 6000 рублей, — рассказывают правила организаторы.

Участие в фотоквесте бесплатное. Подать заявку можно в группе проекта до 29 апреля. Участвовать могут фотографы любого возраста и из любого города. Старт квеста 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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