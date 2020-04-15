Изолента, плед и полотенца для шедевров: челябинцы поддержали флешмоб с копированием знаменитых картин

В России бешеную популярность набирает флешмоб «ИЗОизоляция» — копирование картин великих художников из подручных средств. Челябинцы тоже бросились перерывать шкафы в поисках реквизита и изучать запасники галерей в поисках вдохновения.

Кто-то старается повторить шедевр точь-в-точь, заморачиваясь над деталями, а кто-то просто веселится, обматываясь полотенцем и туалетной бумагой. В обоих случаях получается здорово. «Комсомолка» приглашает на виртуальную выставку работ самоизолированных челябинцев.

15 челябинских шедевров ИЗОизоляции

К флешмобу присоединились наши коллеги, ведущие утренней программы на телеканале ОТВ. Вот как они повторили дома произведения мирового искусства.

* Фрида Кало, автопортрет, 1940 г. Повторила Анна Шамбадал.

* Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры», 1485-1486. Повторила Анна Шамбадал.

* Валентин Серов, «Девочка с персиками», 1887. Повторила Александра Прессель.

* Пабло Пикассо, «Девочка на шаре», 1905. Повторил Алексей Юрченко.

К флешмобу присоединились и ведущие ГТРК «Южный Урал».

* Альбрехт Дюрер, «Портрет Барбары Дюрер», 1490. Повторила Ксения Продай.

* Эдвард Мунк, «Крик», 1893. Повторила Ульяна Зайкова.

* Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой», 1665. Повторила Дарья Блинова.

* Эмиль Мунье, «Девочка и голуби». Повторила Наталья Макарова.

* Соломон Боим, «Молодой матрос», 1952. Повторила Наталья Макарова.

* Орест Кипренский «Бедная Лиза», 1827. Повторила Ксения Губайдуллина.

* Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», 1489-1490. Повторила Ксения Губайдуллина.

* Александр Головин, «Испанка», 1902. Повторила Юлия Лазарева.

* Казимир Малевич «Женщина с граблями», 1932. Повторила Юлия Лазарева.

* Леонардо Да Винчи «Коломбина». Повторил Павел Юдин.

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