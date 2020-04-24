Как понять, что ты переносишь короновирус бессимптомно

24 Апр 2020 2020-04-24T08:43:06+03:00

Многие заразившиеся COVID даже не подозревали об этом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным медиков, многие подхватившие коронавирус в России переносят болезнь бессимптомно. Можно ли заподозрить, что ты заразился?

— Если что-то появилось, это уже легкое течение заболевания. То, что мы называем бессимптомным имеет научное название инаппарантное течение заболевания, то есть вообще без всяких проявлений. Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала и вырабатывает защитные факторы: белки, антитела, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и воспаление не развилось, — говорит иммунолог Владимир Анатольевич Болибок.

Как и к любой другой инфекции, к коронавирусу может существовать иммунитет изначально. В нашем организме есть система — неспецифический иммунитет, она защищает нас от всех подряд инородных вторжений. Если этот неспецифический иммунитет на достаточно высоком уровне, то человек не заболевает даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией.

Чтобы понять, насколько сильный у вас иммунитет, вспомните: сколько раз за сезон вы болеете ОРВИ? Если температурите, кашляете, мучаетесь насморком несколько раз за сезон — о сильном иммунитете говорить не приходится.

Можно ли переболеть COVID два раза подряд, будет ли коронавирус возвращаться волнами, можно ли заразиться через воду, читайте на сайте KP.RU.

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ИСТОЧНИК KP.RU