25 Апр 2020 2020-04-25T09:17:34+03:00

Автобусов на кладбище в Родительский день в Челябинске не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Во вторник, 28 апреля, православные отмечают Радоницу. В этот день, который еще называют Родительским, принято посещать кладбища и поминать усопших. Но коронавирус внес свои коррективы в традицию, и в этот раз челябинцев просят остаться дома.

— Специальных автобусных маршрутов на кладбище в Родительский день не будет. Традицию — на девятый день после Пасхи посещать могилы близких — в этом году придется пересмотреть. Можно съездить на кладбище позже, — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сознательные жители Челябинска в соцсетях также пытаются вразумить тех, кто кричит «А я все равно поеду».

Тем временем кладбища обрабатывают от клещей, которые в этом году проснулись особенно рано из-за теплой весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU