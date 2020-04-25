2020-04-25T16:51:32+03:00
Общество

Зоозащитнику Карену Даллакяну передали львенка, спасенного на мусорном полигоне в Челябинской области

Вот такой получился подарок на Международный День ветеринара
Ирина КАРЕЛИНА
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Зоозащитнику Карену Даллакяну привезли львенка, спасенного на мусорном полигоне в Челябинской области Фото: Полигон ТБОЗоозащитнику Карену Даллакяну привезли львенка, спасенного на мусорном полигоне в Челябинской области Фото: Полигон ТБО
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Что только не находят в сортировочных комплексах Полигона ТБО в Сосновском районе! И спортинвентарь, и книги, и музыкальные инструменты. Но встретить среди бытового мусора семикилограммового железного льва никто не ожидал. Стального зверя извлекли из коммунальных отходов и привели в порядок в производственном цехе: почистили, отшлифовали.

— Металл, как и другие виды вторсырья, всегда извлекают из поступающих на Полигон ТБО отходов и отвозят на производственные предприятия Челябинской и Свердловской областей для переработки. Но отправлять царя зверей на переплавку было негуманно. На Полигоне дикому зверю тоже не место. Решили найти льву дом, — прокомментировали на предприятии.

Металлический львенок весит 7 кг. Фото: Полигон ТБО

Металлический львенок весит 7 кг. Фото: Полигон ТБО

Пресс-служба Полигона ТБО попросила приютить львенка руководителя фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна. И он с удовольствием согласился.

Необычная находка оказалась кстати. Во-первых, 25 апреля 2020 года отмечается Международный день ветеринара. А во-вторых, получился своеобразный символ выживания и стойкости. Ведь сейчас в центре реабилитации диких животных «Спаси меня» живет девятимесячный львенок Симба, которого Даллакян спас от смерти.

Вот так выглядел лев, когда его нашли. Фото: Полигон ТБО

Вот так выглядел лев, когда его нашли. Фото: Полигон ТБО

Малыша бросил бывший хозяин — сочинский фотограф, который эксплуатировал животное для съемок с туристами. А когда зверь заболел, просто решил от него избавиться и бросил в глухом селе под Махачкалой.

Зоозащитник сказал, что разместит переданную ему стальную фигурку на вольере львенка Симбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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