2020-04-25T12:47:09+03:00
Общество

День ветеринара: пять историй животных, спасенных в Челябинске

Карен Даллакян выхаживает даже самых тяжелых хвостатых пациентов
Ирина КАРЕЛИНА
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Сейчас здоровью Симбы ничего не угроржает. Фото: Кристина Высоцкая.Сейчас здоровью Симбы ничего не угроржает. Фото: Кристина Высоцкая.
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Последняя суббота апреля — Международный день ветеринарного врача. В этом году праздник выпал на 25 апреля. Самый известный ветврач Челябинской области, которого знают и за пределами региона, — руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян. Он безостановочно спасает животных, оказавшихся в беде (в основном, по вине человека).

Например, недавно выходил львенка, который чуть не умер в глухом селе под Махачкалой. При смерти маленький хищник оказался по вине фотографа-живодера.

Шансы погибнуть и выкарабкаться у животного были равные. Лечение — дорогое. Пришлось собирать помощь по всему миру. И вот через три недели реабилитации 19 апреля львенок Симба сделал первые после болезни шаги. Самое страшное позади!

Еще месяц назад шансы выжить у Симбы были 50:50 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще месяц назад шансы выжить у Симбы были 50:50Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не в превый раз Даллакяну приходится лечить льва. Напомним, в 2016 году частный зоопарк отдал ему львицу Лолу, ставшую ненужной. Ветеринар подлечил ее и пристроил в крымский зоопарк. А до этого он спас тигренка Жорика, история которого известна даже за пределами России. Животное бросили умирать гастролеры передвижного зверинца. Тигренку в десну впился осколок куриной кости. Даже пришлось удалить часть морды. Но, благодаря стараниям Даллакяна и его команды, Жорик вырос сильным и красивым тигром.

Однажды Даллакяну отдали сразу нескольких диких животных в ужасном состоянии: пуму с ампутированной лапкой и леопарда с врожденным заболеванием почек. Жизнь в томском мини-зоопарке была у животных несладкой, и ветеринару пришлось бороться с последствиями.

А что сейчас? 23 апреля в центр реабилитации диких животных «Спаси меня» привезли раненого орлана. Птица не летает. Даллакян вылечит ее и отпустит на волю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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