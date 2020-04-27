2020-04-27T13:56:56+03:00
Общество

На стройке центра по шорт-треку в Челябинске нашли махинации на десятки миллионов рублей

Материалы переданы в следственный комитет
Ангелина ЗАКИРОВА
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Строителей челябинского центра по шорт-треку обвиняют в махинацияхСтроителей челябинского центра по шорт-треку обвиняют в махинацияхФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Прокуратура совместно с Контрольно-счетной палатой Челябинской области выявили нарушения при строительстве Центра по шорт-треку, который находится возле «Уральской молнии» в городском бору. Строителей заподозри в махинациях на круглую сумму.

— В рамках исполнения государственного контракта принято и оплачено фактически отсутствующее на объекте оборудование и невыполненные работы, завышена стоимость части поставленного оборудования. Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 50 млн. рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Мошенничество» (Ст. 159 ч. 4 УК РФ) и «Злоупотребление должностными полномочиями» (Ст. 285 УК РФ ).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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