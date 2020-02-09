Как в Челябинске застраивают парк Гагарина безликими коробками

Вы не поверите своим глазам. Местность, что за громадиной конгресс-холла «Таганай-2020» нынче не узнать. Все пахано-перепахано. Новые спортобъекты заметно проредили зеленую зону. Нынче в парк напрямик не попасть. Лишь пара дырок в ограждении ЦПКиО.

Кругом строительные заборы! Вечно требующей ремонта стадион «Центральный», затянувшиеся стройки спорткомплекса «Динамо» и центра шорт-трека. Планируется школа бокса Сергея Ковалева. Плюс полузаброшенная стройка у центра бокса «Урал». А еще площадки, примыкающие к парку, где, возможно, скоро тоже могут начать копать и строить, если найдут деньги…

КП-Челябинск предлагает читателям экскурсию по растущему в парковой зоне спортивному кластеру.

Как застраивают бор. Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Коробка «Таганай»

Пройти мимо махины раскинувшегося на Труда конгресс-холла «Таганай-2020» невозможно. Размеры сооружения впечатляют. Что там будет внутри? Кажется, что вполне могут разместиться парочка средних школ. Строители говорят, что к внутренней отделке еще не приступали.

Уникальный «Центральный»

Легендарный долгострой, стадион-колизей «Центральный». С 1989 года потрачены сотни миллионов рублей. И все равно северная и восточная трибуны официально закрыты на ремонт.

Стадион «Центральный».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Минспорте говорят, что на завершение работ сейчас нужно порядка 450 млн рублей. В то же время арена работает как домашняя площадка ФК «Челябинск», место тренировок и соревнований воспитанников спортшколы.

С южной и восточной сторон стадиона «обшивкой» не пахнет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Под трибунами на нескольких этажах планировали построить помещения для спортшкол и для арендаторов. Пока только унылые стены, разбитые окна и двери.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Старый футбольный газон пока «отдыхает» рядом, на улице.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Динамо» за забором

Спорткомплекс на долгострой не тянет, но в сроки, как обычно, не уложились. Объект, стоимостью более 500 млн рублей, должны были сдать в 2019 году.

Пока стройка кипит и СК «Динамо» за глухим забором.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Силовикам, игровикам, детям и взрослым обещают открыть арену до лета этого года. Именно в эти сроки (в конце июня 2020 года) в Челябинске пройдут спортивные игры стран-участниц БРИКС. Площадка может стать тренировочной или соревновательной ареной.

Центр, который должны были сдать до 31 декабря 2019 года, строят из сэндвич-панелей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 7 000 «квадратах» разместят игровой, тренажерный залы, для единоборств и современный тир с тремя огневыми рубежами. На улице — две площадки для игровых видов спорта.

Шорт-трек рулит

По проекту он станет побратимом ледового дворца «Уральская молния». Конькобежная арена метрах в 50 от центра шорт-трека. «Начинка» нового комплекса — спортзалы, ледовая площадка, трибуны на 150 зрителей, раздевалки и административные помещения (более 4,5 тыс. кв.м.). Цена вопроса — порядка 400 млн рублей.

Центр для шорт-трека.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эти деньги удалось найти благодаря попаданию челябинской спортсменки, чемпионке Европы и призеру чемпионата мира Екатерины Ефременковой на Олимпиаду в Корею. Да, и в целом успехов нашей команды по шорт-треку на предыдущих Играх в Сочи. А Еще в Челябинск приехал работать один из лучших тренеров в мире китаец Ю Дахэ. Здесь должны готовить будущих чемпионов.

На месте нынешнего центра по шорт-треку прежде располагалось разминочное поле для легкоатлетов, а позже — футбольные поля.

Кстати, ЛД «Уральская молния» сменит свое название на «Региональный центр спортивной подготовки по конькобежному спорту и шорт-треку имени Лидии Павловны Скобликовой».

Центр бокса им. Крашера

За отелем Radisson Blu свой центр бокса планирует построить легендарный челябинский боксер и чемпион Сергей Ковалев по прозвищу Крашер. Правда, пока неизвестно будет ли боец вкладываться в этот проект, или площадку отдадут другим хозяевам.

Площадка очищена. Даже завезли какие-то стройматериалы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Батутный центр в сугробе

Объект строится около школы бокса «Урал» чуть южнее «Уральской молнии». Обнесен глухим забором. На воротах нет никаких опознавательной информации. По информации КП-Челябинск, здесь хотят открыть еще один спортобъект — батутный центр.

Судя по сугробам, стройкой особо не занимаются.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Около «Уральской молнии» проход закрыт

«Проход закрыт. Частная территория». «Тупик». Плюс шлагбаум и «кирпич». Слева от ледовой арены «Уральская молния» сейчас все огорожено. Оказывается сейчас там под тенью берез и сосен оборудованы платные зоны отдыха с мангальными зонами и прочими развлечениями.

Возле ледовой арены.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие преграды нынче у южной стены «Уральской молнии».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Классический дворец

А это классика жанра, идущая вразрез с нынешними коробчатыми стандартами. Красавец-дворец «Динамо», что в конце тенистой аллеи парка. Думаете, с советских времен глаз радует? А вот и нет — построен и открыт в 1992 году. Борьба, бокс, восточные единоборства, игровые виды спорта. Силовики проводят здесь почти все свои турниры.

Дворец спорта «Динамо» был построен в 1992 году.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для экстремалов

Новая открытая площадка для занятий экстремальными видами спорта. Прежде здесь были теннисные корты. Поговаривают, что экстремалы могут уступить место футболистам. На этом месте планировалось открыть площадку для мини-футбола, а для скейтбордистов, роллеров и представителей BMX, возможно, подыщут другое место.

Зимой площадка для экстремальных видов спорта пустует.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свободные места

Обширные, оставшиеся зеленые зоны с красавицами-соснами за корпусом прежнего тира «Динамо» сейчас сдают в аренду для любителей игры в пейнтбол. Но одна из площадок уже расчищена. Возможно, здесь тоже начнут что-то строить.

Пока свободные места...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эти площадки могут застраиваться и стать продолжением спортивного кластера.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Какие спортивные объекты планируют построить в Челябинске в ближайшие годы

— Универсальный спортивный комплекс и спортшколу на берегу Первого озера — стадион с беговыми дорожками, и мини-футбольное поле, баскетбольную площадку.

— Ледовую арену УралГУФК (район Новоградского проспекта, недалеко от ЛА «Трактор»).

— Новый спорткомплекс с футбольным полем у лыжной базы на Северо-Западе.

— Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, в который войдут ледовая арена, физкультурно-оздоровительный комплекс и реабилитационный центр для спортсменов. Комплекс, который планируют построить на бюджетные деньги и сдать до 2023 года.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Опять коробка

Андрей Абрамов, замредактора по сайту КП-Челябинск

Спорт — это здорово! Это лучше, чем компьютерные игры, смартфоны и ТРК. Спасибо всем, что строите спортивные объекты. Но зачем вы это делаете в бору? Здорово, что дети будут молотить мешок и ломать друг другу носы в новом спорткомплексе Ковалева. Плохо, что делать они это будут в безликой коробке на месте вырубленных деревьев.

Центр Челябинска усыпан пустырями, гаражными кооперативами и замороженными стройками, с которыми в мэрии не могут разобраться десятилетиями. Но проще сказать «Это же ради спорта!», срубить реликтовые деревья и бахнуть на их место контейнер.