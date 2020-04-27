Челябинского депутата-риелтора освободили от домашнего ареста

27 Апр 2020 2020-04-27T18:28:48+03:00

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Депутата райсовета Челябинска Алесю Субботину освободили от домашнего ареста. Решение об изменении меры пресечения сегодня, 27 апреля, принял суд Калининского района на предварительном заседании.

Субботина обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, она заключала договоры купли-продажи под видом займа, а затем присвоила себе две квартиры. Ущерб, нанесенный бывшим владельцам, оценивается в два миллиона рублей. Сначала депутата задержали и определили в СИЗО, а потом перевели под домашний арест.

— Сегодня предварительное было, не закончили рассмотрение, но по мере вопрос решили в пользу изменения с домашнего ареста на подписку о невыезде, — прокомментировал адвокат Константин Акулич.

Сейчас Алеся Субботина ждет снятия электронного браслета. Рассмотрение дела продолжится.

alesubbotina Уважаемые жители, коллеги, друзья! Благодарю всех за поддержку! Сегодня с меня снята мера пресечения в виде домашнего ареста. До среды буду дома, жду инспектора ГУФСИНа для снятия электронного браслета. Я счастлива) #нашдепутат #алесясубботина #субботинакоманда #наволнежизни

В первый же день Субботина воспользовалась возможностью выхода в интернет и обратилась ко всем подписчикам через соцсети. Она объяснила, что ей можно выходить на улицу, пользоваться связью, работать, в том числе продолжать депутатскую деятельность.

— Благодарю всех, кто не остался равнодушным к моей истории. В роли депутата я из-за ситуации с коронавирусом буду работать дистанционно. Еще я планирую поделиться с вами своими наблюдениями и рассказать, как я и мои близкие проходили через эту ситуацию, — рассказала Субботина в своих социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/775782" frameborder="0"></iframe> Челябинского депутата освободили от домашнего ареста.Видео: Алена Субботина, Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU