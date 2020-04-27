Челябинского депутата-риелтора освободили от домашнего ареста
Депутата райсовета Челябинска Алесю Субботину освободили от домашнего ареста. Решение об изменении меры пресечения сегодня, 27 апреля, принял суд Калининского района на предварительном заседании.
Субботина обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, она заключала договоры купли-продажи под видом займа, а затем присвоила себе две квартиры. Ущерб, нанесенный бывшим владельцам, оценивается в два миллиона рублей. Сначала депутата задержали и определили в СИЗО, а потом перевели под домашний арест.
— Сегодня предварительное было, не закончили рассмотрение, но по мере вопрос решили в пользу изменения с домашнего ареста на подписку о невыезде, — прокомментировал адвокат Константин Акулич.
Сейчас Алеся Субботина ждет снятия электронного браслета. Рассмотрение дела продолжится.
В первый же день Субботина воспользовалась возможностью выхода в интернет и обратилась ко всем подписчикам через соцсети. Она объяснила, что ей можно выходить на улицу, пользоваться связью, работать, в том числе продолжать депутатскую деятельность.
— Благодарю всех, кто не остался равнодушным к моей истории. В роли депутата я из-за ситуации с коронавирусом буду работать дистанционно. Еще я планирую поделиться с вами своими наблюдениями и рассказать, как я и мои близкие проходили через эту ситуацию, — рассказала Субботина в своих социальных сетях.
Челябинского депутата освободили от домашнего ареста.Видео: Алена Субботина, Instagram
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ИСТОЧНИК KP.RU