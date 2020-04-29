«Хочется спасать дочь и драться»: пассажир эвакуационного рейса из Таиланда рассказал о своем возвращении в Челябинск

29 Апр 2020 2020-04-29T04:01:34+03:00

Пассажир эвакуационного рейса из Таиланда рассказал о своем возвращении в Челябинск. Фото из личного архива героя материала

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Пассажир эвакуационного рейса из Таиланда описал свое возвращение, как плохое кино, где актеры явно переигрывают, а режиссер страдает тягой к гротеску.

— Плохое кино начинается с входа в самолет, — пишет Степан (имя изменено по просьбе героя материала — прим. автора) на своей странице в Facebook. — Стюардессы в «чумных» костюмах раздают маски и делают пару пшиков дрянью на руки и на ручную кладь. У дочки сразу начинается реакция на эту дрянь. Она бесконечно чихает. Что немерено раздражает всех, кто это слышит. На нас косятся. Некоторые спрашивают, почему она чихает. Мне хочется ее спасти и очень хочется драться.

В самолете. Фото из личного архива героя материала.

После взлета стюарты сняли защитные костюмы и ходили уже в простых повязках. Был обычный полет, не считая изменения температуры.

На подлете к Екатеринбургу пассажирам раздали бланки для заполнения. В них нужно было указать размер одежды. Имелись в виду пижамы, которые они будут носить в обсерваторе. Но еще не все пассажиры осознавали это.

Посадка. На взлетном поле — машины скорой помощи и реанимации с мигалками, автомобили аэропорта с мигалками, пазики ОМОНа, автобусы. Пассажирам раздали постановления санитарного врача Свердловской области об изоляции в обсерватор.

— У нескольких граждан начинается истерика, — продолжает Степан. — Зовут полицейских. Они пролазят в «чумных» костюмах и противогазах. Актеры переигрывают. Режиссер засандалил еще стаканюгу беленькой и, видимо, любуется на сотворяемый артхаус. На погранцах, помимо прочей защиты, еще и какие-то узкие очки. Даже не знаю, что за очки. Наверное, для начинающих ювелиров. Причем, одеты они поверх капюшонов максимально идиотским способом.

Туристы написали на постановлении, что считают свои права нарушенными.

— У трапа боец с остервенением обливает всем ноги антисептической отравой. Плохой актер переигрывает. Он просто заливает ноги. Все становится мокрым. Дочка снова чихает. Объект для драки есть. Держусь, — вспоминает Степан. — Мы не пили уже примерно семь часов. Все хотят в туалет. Половина узников с детьми. Конвой прокаженных с мигалками спереди и сзади и двумя дюжинами омоновцев в пазике. Останавливаться не намерены. Водитель автобуса заклеен пленкой от пассажиров.

Еще через полчаса остановка все же случилась.

— Работники СЭС подошли для уточнений по документам. Без костюмов. Без очков. Роль сыграна, камера и оператор не работают. Можно, — заметил Степан. — Спасибо родной полиции. По просьбе заключенных на свои деньги купили 20 бутылок воды. Молодцы парни. Бросили к входу автобуса. Пить!!! Мы прилетели в час ночи. И только к 9 прибыли в обсерватор на Смолино. Где ничего особо не готово к нашему приему.

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ИСТОЧНИК KP.RU