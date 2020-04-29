2020-04-29T12:24:46+03:00
Общество

Несмотря ни на что: в Челябинске стремительно падает индекс самоизоляции

Показатель один из худших по России
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Хуже челябинцев режим соблюдают только в ИркутскеХуже челябинцев режим соблюдают только в ИркутскеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Люди устали сидеть дома: в Челябинске стремительно падает режим самоизоляции. Несмотря на резко возросшее количество заболевших, горожане активно гуляют по улицам.

На 14:00 индекс упал до 1,6 баллов. Это худший показатель по региону и один из худших по всей стране. Областной центр обгоняет даже пригородный Копейск, где индекс близится к двум баллам. При этом на улицах Златоуста, где за последние сутки зафиксировано наибольшее количество заболевших, горожан гораздо меньше.

Серьезное снижение индекса наблюдается по всей стране. Самый лучший показатель по России — в Москве. Там индекс составляет 2,9 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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