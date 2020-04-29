Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 29 апреля 2020 года: Златоуст снова испортил статистику

29 Апр 2020 2020-04-29T10:20:57+03:00

Из-за коронавируса режим нерабочих дней был продлен до конца майских праздников Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске увеличилось до 499. Плюс 67 новых подтверждений ко вчерашнему дню.

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— Среди новых подтверждений — 32 человека по Златоусту. Это результат масштабного тестирования. Было проведено более 2000 исследований, в том числе повторных по очагу. 23 человека — Магнитогорск. Это ранее выявленный очаг, по которому был закрыт один из рынков, — сообщили в минздраве.

Закрытие рынка связано с заражением в таджикской диаспоре, большая часть представителей которой стояла за прилавками.

На больничных койках находятся 438 человек. С начала эпидемии вылечились 54 человека, умерло четыре человека. Из них трое — от основного заболевания (COVID-19 — сопутствующее).

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ИСТОЧНИК KP.RU