Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 29 апреля 2020 года: Златоуст снова испортил статистику
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске увеличилось до 499. Плюс 67 новых подтверждений ко вчерашнему дню.
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— Среди новых подтверждений — 32 человека по Златоусту. Это результат масштабного тестирования. Было проведено более 2000 исследований, в том числе повторных по очагу. 23 человека — Магнитогорск. Это ранее выявленный очаг, по которому был закрыт один из рынков, — сообщили в минздраве.
Закрытие рынка связано с заражением в таджикской диаспоре, большая часть представителей которой стояла за прилавками.
На больничных койках находятся 438 человек. С начала эпидемии вылечились 54 человека, умерло четыре человека. Из них трое — от основного заболевания (COVID-19 — сопутствующее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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