Возбуждено уголовное дело по строительству конгресс-холла в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

30 Апр 2020 2020-04-30T11:23:53+03:00

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при строительстве конгресс-холла. Грандиозное здание планировали возвести к саммитам ШОС и БРИКС к лету 2020 года.

— По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выполнявшего функции технического заказчика, необоснованно произвели оплату работ, произведенных с технологическими нарушениями при строительстве здания конгресс-холла, причинив ущерб бюджету на сумму более 7 млн. рублей, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU