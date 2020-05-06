2020-05-06T10:43:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Челябинской области: теперь официально

Алексей Текслер подписал документ о введении масочного режима в Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
В Челябинской области ввели масочный режим до 11 мая, но и после маски советуют не сниматьВ Челябинской области ввели масочный режим до 11 мая, но и после маски советуют не сниматьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Официально введен масочный режим в Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. С сегодняшнего дня, 6 мая, и до 11 мая он носит рекомендательный характер. После окончания майских праздников он станет обязательным.

— С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождение в местах общего пользования, — сказано в распоряжении правительства Челябинской области.

Маски нужно надевать в аптеках, банках, парикмахерских, общественном транспорте и такси, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Ранее председатель местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков попросил прокуратуру проверить законность масочного режима, ведь никто не сказал, что маски буду раздавать бесплатно.

Напомним, в Челябинской области динамика заражения COVID-19 пошла на спад.

Фото: t.me/poolN74

Фото: t.me/poolN74

Фото: t.me/poolN74

Фото: t.me/poolN74

Фото: t.me/poolN74

Фото: t.me/poolN74

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Гуляем в горах, здороваемся локтями»: сравниваем карантинные меры в Челябинске и Австрии вместе с иностранным студентом
Масочный режим в Челябинской области: теперь официально
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 мая 2020 года: статистика падает
«Нечем кормить детей»: в Челябинске мошенники угрожают автомобилистам и требуют деньги
В Челябинске сразу два подростка-мотоциклиста попали в аварию
Жителям Кургана привезут дрова за рубль
«Под шумок запретили аборты»: челябинские феминистки возмущены нарушением прав женщин
Политик попросил прокуратуру проверить законность введения масочного режима в Челябинске
В районе трассы М-5 в Челябинской области разгорелся лесной пожар
У служительниц выявили коронавирус: храм в Челябинской области закрыли на карантин
В Челябинской области построили два новых фельдшерско-акушерских пункта
На въезде в Златоуст демонтируют стелу после смертельного ДТП с мусоровозом
Ограничение въезда в Челябинск из-за коронавируса: ГИБДД развернуло 800 машин
Два брата-офицера спасли детей из горящего дома в Челябинской области
В Златоусте три фельдшера скорой помощи заразились коронавирусом
Кинулся спасать жену: супруги утонули во время рыбалки в Челябинской области
В Челябинск вернутся 17 туристов из Таджикистана
Боец ОМОН помог сельчанам справиться с крупным пожаром в Челябинской области
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 мая 2020 года: число больных перевалило за 800
«Молодежь помнит»: художники из Челябинска украсили здания патриотичными граффити ко Дню Победы
В Челябинске нашли автора «антикризисного» газона с луком