Масочный режим в Челябинской области: теперь официально
Официально введен масочный режим в Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. С сегодняшнего дня, 6 мая, и до 11 мая он носит рекомендательный характер. После окончания майских праздников он станет обязательным.
— С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождение в местах общего пользования, — сказано в распоряжении правительства Челябинской области.
Маски нужно надевать в аптеках, банках, парикмахерских, общественном транспорте и такси, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Ранее председатель местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков попросил прокуратуру проверить законность масочного режима, ведь никто не сказал, что маски буду раздавать бесплатно.
Напомним, в Челябинской области динамика заражения COVID-19 пошла на спад.
Фото: t.me/poolN74
Фото: t.me/poolN74
Фото: t.me/poolN74
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ИСТОЧНИК KP.RU