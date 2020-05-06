Масочный режим в Челябинской области: теперь официально

6 Май 2020 2020-05-06T10:43:11+03:00

В Челябинской области ввели масочный режим до 11 мая, но и после маски советуют не снимать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Текслер подписал документ о введении масочного режима в Челябинской области

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Официально введен масочный режим в Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. С сегодняшнего дня, 6 мая, и до 11 мая он носит рекомендательный характер. После окончания майских праздников он станет обязательным.

— С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождение в местах общего пользования, — сказано в распоряжении правительства Челябинской области.

Маски нужно надевать в аптеках, банках, парикмахерских, общественном транспорте и такси, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Ранее председатель местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков попросил прокуратуру проверить законность масочного режима, ведь никто не сказал, что маски буду раздавать бесплатно.

Напомним, в Челябинской области динамика заражения COVID-19 пошла на спад.

Фото: t.me/poolN74

Фото: t.me/poolN74

Фото: t.me/poolN74

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ИСТОЧНИК KP.RU