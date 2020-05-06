Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 мая 2020 года: статистика падает

6 Май 2020 2020-05-06T09:45:24+03:00

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Минздрав опубликовал свежие данные по заболеваемости COVID-19. Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 855 человек. За сутки прибавилось 27 новых случаев, это почти в два раза меньше, чем днем ранее (44 заболевших).

В настоящий момент в области 716 больных COVID-19. В регионе 124 пациентов смогли излечиться от коронавируса, их выписали из больницы.

За время пандемии умерли восемь зараженных южноуральцев, из них пять погибли от сопутствующего заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU