2020-05-06T09:45:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 мая 2020 года: статистика падает

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области начало снижаться
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Челябинской области начало снижаться количество зараженных коронавирусомВ Челябинской области начало снижаться количество зараженных коронавирусомФото: Валентина ВАГАНОВА
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Минздрав опубликовал свежие данные по заболеваемости COVID-19. Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 855 человек. За сутки прибавилось 27 новых случаев, это почти в два раза меньше, чем днем ранее (44 заболевших).

В настоящий момент в области 716 больных COVID-19. В регионе 124 пациентов смогли излечиться от коронавируса, их выписали из больницы.

За время пандемии умерли восемь зараженных южноуральцев, из них пять погибли от сопутствующего заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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