2020-05-07T10:02:11+03:00
Общество

С челябинской Кировки пропала скульптура Модницы

Кокетку посреди дня куда-то вывезли на мини-тракторе
Инна КУМЕЙКОЛидия ПЕСКОВА
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Фото: Вячеслав Куликов.Фото: Вячеслав Куликов.
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На Кировке демонтировали скульптуру чугунной Модницы, которая вертелась перед огромным зеркалом. Читатели КП-Челябинск рассказали, что дамочку погрузили на мини-трактор и куда-то вывезли.

Липа-новосел. Дерево высокое, около трех метров. На ветках — набухшие почки. Фото: Инна КУМЕЙКО

Липа-новосел. Дерево высокое, около трех метров. На ветках — набухшие почки.Фото: Инна КУМЕЙКО

— В последнее время Модница прикрывала сухой пенек от погибшего дерева. Но сейчас на Кировке идет озеленение: здесь появятся шесть лип-крупномеров и много кустарника. Модницу вместе с зеркалом перенесут на старое место. Она будет стоять напротив бывшего магазина «Молодежная мода», у высоких елей, лицом к памятнику Танкисту. Здесь должна получиться хорошая фотозона, — рассказали КП-Челябинск в администрации Городского сада имени Пушкина.

Под этими елями и поселится Модница с зеркалом. Фото: Инна КУМЕЙКО

Под этими елями и поселится Модница с зеркалом.Фото: Инна КУМЕЙКО

В марте с Кировки также пропал чугунный Онегин (иногда эту скульптуру называли Пушкиным), сидевший на лавочке у фонтана. В День поэзии фигуру перенесли от театра Оперы и балета в ротонду городского сада — к Татьяне Лариной.

— Много лет памятник Онегину украшал Кировку, а скульптура Татьяны Лариной печально стояла в ротонде горсада. Считается, что их раздели, когда официально открывали пешеходную улицу, теперь же Онегина и Ларину воссоединили, — говорят в горсаду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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