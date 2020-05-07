Известный челябинский арт-объект «Венер» переехал в музей

7 Май 2020 2020-05-07T16:07:17+03:00

«Венера» почистят, после чего он займет свое место на музейной площадке. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

Изменить размер текста: A A

Самая неоднозначная скульптура Челябинска переехала с улицы Воровского в исторический музей. «Венер» шесть лет ржавел возле управления архитектуры. Челябинцы как только над ним не посмеивались: и глаза приклеивали, и палки вставляли между ног. Теперь железный человечек будет жить на музейной площадке рядом с подобными арт-объектами. В будущем работники музея планируют создать здесь парк современной скульптуры.

— В первую очередь мы приведем скульптуру в первоначальный вид — за шесть лет «Венер» заметно потускнел. Это очень достойная работа, уверен, здесь, в новом месте и другом контексте она «заиграет», и публика сможет оценить ее достоинства. Не исключаю, что «Венер» даже станет полноценной достопримечательностью, — говорит директор музея Владимир Богдановский.

На площадке, где уже экспонируются работы скульптора Ивана Тряпицына в похожей стилистике, «Венер» будет вполне органичен. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

СПРАВКА КП

Арт-объект «Венер» создал скульптор из Финляндии Камиль Сафиуллин. Произведение символизирует город труда. «Венер» — собирательный образ рабочего человека.СПРАВКА «КП»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU