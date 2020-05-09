2020-05-09T14:59:08+03:00
Общество

У жены игрока «Трактора» обокрали фуд-трак

Девушка рассказала об этом в собственном блоге
Лидия ПЕСКОВА
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Принадлежащий Екатерине ресторан на колесах стоял у памятника Курчатову в Челябинске. Фото: из личного архива героя публикации.Принадлежащий Екатерине ресторан на колесах стоял у памятника Курчатову в Челябинске. Фото: из личного архива героя публикации.
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Пострадал бизнес супруги Александра Тридчикова — хоккеист играет нападающим за челябинский «Трактор». В прошлом году Екатерина Назарова открыла свой ресторан на колесах, а сегодня его обокрали. По словам девушки, воры вынесли оборудование.

— Может, потому что я с задором справляюсь с трудностями, жизнь подкидывает мне еще и еще? — спрашивает Назарова у своих подписчиков в социальных сетях.

Хозяйка не сомневается, что воришек найдут, ведь вокруг полно видеокамер. Но при этом жалеет, что потеряны рабочий день и прибыль.

У супруги нападающего "Трактора" обокрали ресторан на колесах.Видео: katrinsarcazy/instagram.com

— Происшествие зарегистрировано около десяти часов утра 9 мая в отделении полиции «Курчатовский». По адресу Куйбышева, 31, где стоит ресторан на колесах, выезжала полиция. Проводится проверка, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Екатерине Назаровой 24 года, она интервьюер микст-зоны «Трактора», телеведущая, Мисс Урал 2018 и фотомодель. А еще бизнесвумен. Екатерина директор по развитию компании Cargo.Guru и владелица ресторана на колесах «Вкрутую». Помимо этого она преподает в школе моделей и занимается организацией мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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