2019-12-05T18:39:30+03:00
Общество

Красиво жить не запретишь: смотрим инстаграмы жен хоккеистов «Трактора»

Светские дамы демонстрируют шикарную фигуру и хвалятся снимками с отдыха
Валентина ВАГАНОВА
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У этих очаровательных челябинок тысячи подписчиков в «Инстаграм».У этих очаровательных челябинок тысячи подписчиков в «Инстаграм».Фото: СОЦСЕТИ
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Жены многих игроков «Трактора» активно ведут страницы в соцсетях. Рассказывают о своей жизни, выкладывают красивые снимки, устраивают интерактивы. Следить за их профилями даже интереснее, чем за аккаунтами спортсменов. КП-Челябинск отобрала пять интересных инстаграмов, которые любопытно листать.

ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

Жена нападающего «Трактора» Александра Тридчикова — известная личность. Екатерине 24 года, она интервьюер микст-зоны «Трактора», телеведущая, Мисс Урал 2018 и фотомодель. А еще бизнесвумен. Екатерина директор по развитию компании Cargo.Guru и владелица ресторана на колесах «Вкрутую». Помимо этого она преподает в школе моделей и занимается организацией мероприятий.

katrinsarcazykatrinsarcazy
На какую часть тела человека вы обращаете внимание?
352 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На инстаграм обаятельной челябинки подписано более 4 тысяч человек. В основном Екатерина выкладывает свои снимки. Нередко эпатирует подписчиков смелыми фотосессиями, демонстрируя шикарную спортивную фигуру. Екатерина часто выкладывает в сторис занятия воздушной акробатикой на полотнах.

katrinsarcazykatrinsarcazy
Я хотела спрятаться, но не рассказать об открытии @vkrutuyou я не могу Думаю по моим глазам и так все видно Это было тяжело, и я уже хочу поскорее быть девочкой, а не строителем, монтажником, бригадиром, грузчиком, маляром, электриком и ещё куча профессий в придачу) Конечно, это все опыт, и когда дело доходит до конечного результата, невозможно не радоваться В общем, все, кто хотел увидеться теперь меня очень легко найти адрес есть у @vkrutuyou! Жду в гости
357 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Фотографий с супругом мало. Кстати, некоторые считают, что пара вместе не так давно. На самом деле — уже десять лет.

katrinsarcazykatrinsarcazy
Лучший день в моей жизни 2.06.18 #рождениеновойистории #свадьба
543 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
katrinsarcazykatrinsarcazy
Одна из самых любимых съёмок! Воспоминания согревают, поэтому пусть будет в моей ленте жаркий денёк лета Как часто вы пересматриваете свои фото?
472 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ОЛЬГА БОРОДКИНА

На жену защитника «Трактора» Артема Бородкина подписано более 5 тысяч человек. В ее профиле в основном семейные фотографии с мужем и сыном Арсением. 30 октября малышу исполнился год. А еще на странице много фотографий собак. У Бородкиных их четыре — два йорка, шпиц и беспородный щенок Лакки: супруги спасли его смерти в службе отлова.

Ольга часто выкладывает фото с мужем. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга часто выкладывает фото с мужем.Фото: СОЦСЕТИ

Супруги венчанные. Фото: СОЦСЕТИ

Супруги венчанные.Фото: СОЦСЕТИ

Сын тоже ходит на матчи. Фото: СОЦСЕТИ

Сын тоже ходит на матчи.Фото: СОЦСЕТИ

Бородкины часто путешествуют, постят красивые фото с отдыха. Были, например, в Дубае, Париже, Венеции, Риме, Милане и Шри-Ланке.

Супруги много путешествуют. Фото: СОЦСЕТИ

Супруги много путешествуют.Фото: СОЦСЕТИ

Ольга легко идет на контакт с подписчиками, нередко устраивает интерактивы. Но недавно почему-то закрыла профиль.

В профиле Ольги много эффектных фотографий. Фото: СОЦСЕТИ

В профиле Ольги много эффектных фотографий.Фото: СОЦСЕТИ

ЛОРЕН ЩЕРБАК

Супруга нападающего «Трактора» Никиты Щербак — модель из Канады. В Россию она переехала ради супруга.

Лорен занимается спортом и много путешествует. На ее странице в основном фотографии из зала в обтягивающих лосинах. А также снимки из красивых отелей и с морских пляжей.

lauriescherbaklauriescherbak
1664 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
lauriescherbaklauriescherbak
Sunshine comes to those who feel the rain
1247 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

За жизнью канадской красавицы следят более 50 тысяч подписчиков.

lauriescherbaklauriescherbak
Is it December yet?
1119 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский, где Щербак играл до перехода в «Трактор», сказал, что канадская модель негативно повлияла на спортсмена.

— Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить, — рассказал он журналистам.

lauriescherbaklauriescherbak
It is only the beginning
2136 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

КРИСТИНА КРУЧИНИНА

Жена Алексея Кручинина занимается дизайнами интерьеров. В последнее время чаще выкладывает свои работы. Но если промотать профиль, можно посмотреть фотографии с супругом и сыном Артемием.

kruchinina.kriskruchinina.kris
Дай пацалую
314 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
kruchinina.kriskruchinina.kris
Ну наконец-то
386 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Судя по снимкам, Кручинины любят активный отдых и путешествия. Сейчас Кристина с сыном отдыхают в Дубае.

Подписчиков у девушки немного — более двух тысяч.

ОЛЬГА ШАРОВА

Жена форварда Александра Шарова сейчас в декрете. В июне она родила дочку Таисию. Счастливые родители пока в основном постят фотографии со своей крохой.

olya.sharolya.shar
Вырядиться с ребенком во все белое это шанса прийти домой, в таком же чистом и опрятном виде, практически нет но мне повезло
247 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
olya.sharolya.shar
Вот такие дела Чудеса случаются, главное верить #моемаленькоечудо
325 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Также на странице немало фотографий из путешествий и с любимым питомцем — собаки породы чихуахуа.

olya.sharolya.shar
5 месяцев как быстро летит время Мой маленький космос Всех мамочек с праздником! Наши цветы жизни
286 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
olya.sharolya.shar
Единственная проблема в Доминикане, мы сгораем как угли, каждый день все хуже и хуже spf 80 не помогает, кто уже был тут, как спасались? #доминикана #barcelobavarobeach #уэкватора
237 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
olya.sharolya.shar
Маленькая попрошайка и кайфушница
255 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Известно, что ранее у Ольги был небольшой бизнес — она изготавливала десерты на заказ.

olya.sharolya.shar
Корпоратив #новыйгод2019 #хктрактор
335 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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