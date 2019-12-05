Красиво жить не запретишь: смотрим инстаграмы жен хоккеистов «Трактора»

Жены многих игроков «Трактора» активно ведут страницы в соцсетях. Рассказывают о своей жизни, выкладывают красивые снимки, устраивают интерактивы. Следить за их профилями даже интереснее, чем за аккаунтами спортсменов. КП-Челябинск отобрала пять интересных инстаграмов, которые любопытно листать.

ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

Жена нападающего «Трактора» Александра Тридчикова — известная личность. Екатерине 24 года, она интервьюер микст-зоны «Трактора», телеведущая, Мисс Урал 2018 и фотомодель. А еще бизнесвумен. Екатерина директор по развитию компании Cargo.Guru и владелица ресторана на колесах «Вкрутую». Помимо этого она преподает в школе моделей и занимается организацией мероприятий.

katrinsarcazy На какую часть тела человека вы обращаете внимание?

На инстаграм обаятельной челябинки подписано более 4 тысяч человек. В основном Екатерина выкладывает свои снимки. Нередко эпатирует подписчиков смелыми фотосессиями, демонстрируя шикарную спортивную фигуру. Екатерина часто выкладывает в сторис занятия воздушной акробатикой на полотнах.

katrinsarcazy Я хотела спрятаться, но не рассказать об открытии @vkrutuyou я не могу Думаю по моим глазам и так все видно Это было тяжело, и я уже хочу поскорее быть девочкой, а не строителем, монтажником, бригадиром, грузчиком, маляром, электриком и ещё куча профессий в придачу) Конечно, это все опыт, и когда дело доходит до конечного результата, невозможно не радоваться В общем, все, кто хотел увидеться теперь меня очень легко найти адрес есть у @vkrutuyou! Жду в гости

Фотографий с супругом мало. Кстати, некоторые считают, что пара вместе не так давно. На самом деле — уже десять лет.

katrinsarcazy Лучший день в моей жизни 2.06.18 #рождениеновойистории #свадьба

katrinsarcazy Одна из самых любимых съёмок! Воспоминания согревают, поэтому пусть будет в моей ленте жаркий денёк лета Как часто вы пересматриваете свои фото?

ОЛЬГА БОРОДКИНА

На жену защитника «Трактора» Артема Бородкина подписано более 5 тысяч человек. В ее профиле в основном семейные фотографии с мужем и сыном Арсением. 30 октября малышу исполнился год. А еще на странице много фотографий собак. У Бородкиных их четыре — два йорка, шпиц и беспородный щенок Лакки: супруги спасли его смерти в службе отлова.

Ольга часто выкладывает фото с мужем.Фото: СОЦСЕТИ

Супруги венчанные.Фото: СОЦСЕТИ

Сын тоже ходит на матчи.Фото: СОЦСЕТИ

Бородкины часто путешествуют, постят красивые фото с отдыха. Были, например, в Дубае, Париже, Венеции, Риме, Милане и Шри-Ланке.

Супруги много путешествуют.Фото: СОЦСЕТИ

Ольга легко идет на контакт с подписчиками, нередко устраивает интерактивы. Но недавно почему-то закрыла профиль.

В профиле Ольги много эффектных фотографий.Фото: СОЦСЕТИ

ЛОРЕН ЩЕРБАК

Супруга нападающего «Трактора» Никиты Щербак — модель из Канады. В Россию она переехала ради супруга.

Лорен занимается спортом и много путешествует. На ее странице в основном фотографии из зала в обтягивающих лосинах. А также снимки из красивых отелей и с морских пляжей.

lauriescherbak Sunshine comes to those who feel the rain

За жизнью канадской красавицы следят более 50 тысяч подписчиков.

lauriescherbak Is it December yet?

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский, где Щербак играл до перехода в «Трактор», сказал, что канадская модель негативно повлияла на спортсмена.

— Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить, — рассказал он журналистам.

lauriescherbak It is only the beginning

КРИСТИНА КРУЧИНИНА

Жена Алексея Кручинина занимается дизайнами интерьеров. В последнее время чаще выкладывает свои работы. Но если промотать профиль, можно посмотреть фотографии с супругом и сыном Артемием.

kruchinina.kris Дай пацалую

Судя по снимкам, Кручинины любят активный отдых и путешествия. Сейчас Кристина с сыном отдыхают в Дубае.

Подписчиков у девушки немного — более двух тысяч.

ОЛЬГА ШАРОВА

Жена форварда Александра Шарова сейчас в декрете. В июне она родила дочку Таисию. Счастливые родители пока в основном постят фотографии со своей крохой.

olya.shar Вырядиться с ребенком во все белое это шанса прийти домой, в таком же чистом и опрятном виде, практически нет но мне повезло

olya.shar Вот такие дела Чудеса случаются, главное верить #моемаленькоечудо

Также на странице немало фотографий из путешествий и с любимым питомцем — собаки породы чихуахуа.

olya.shar 5 месяцев как быстро летит время Мой маленький космос Всех мамочек с праздником! Наши цветы жизни

olya.shar Единственная проблема в Доминикане, мы сгораем как угли, каждый день все хуже и хуже spf 80 не помогает, кто уже был тут, как спасались? #доминикана #barcelobavarobeach #уэкватора

olya.shar Маленькая попрошайка и кайфушница

Известно, что ранее у Ольги был небольшой бизнес — она изготавливала десерты на заказ.

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