Красиво жить не запретишь: смотрим инстаграмы жен хоккеистов «Трактора»
Жены многих игроков «Трактора» активно ведут страницы в соцсетях. Рассказывают о своей жизни, выкладывают красивые снимки, устраивают интерактивы. Следить за их профилями даже интереснее, чем за аккаунтами спортсменов. КП-Челябинск отобрала пять интересных инстаграмов, которые любопытно листать.
ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА
Жена нападающего «Трактора» Александра Тридчикова — известная личность. Екатерине 24 года, она интервьюер микст-зоны «Трактора», телеведущая, Мисс Урал 2018 и фотомодель. А еще бизнесвумен. Екатерина директор по развитию компании Cargo.Guru и владелица ресторана на колесах «Вкрутую». Помимо этого она преподает в школе моделей и занимается организацией мероприятий.
На инстаграм обаятельной челябинки подписано более 4 тысяч человек. В основном Екатерина выкладывает свои снимки. Нередко эпатирует подписчиков смелыми фотосессиями, демонстрируя шикарную спортивную фигуру. Екатерина часто выкладывает в сторис занятия воздушной акробатикой на полотнах.
Фотографий с супругом мало. Кстати, некоторые считают, что пара вместе не так давно. На самом деле — уже десять лет.
ОЛЬГА БОРОДКИНА
На жену защитника «Трактора» Артема Бородкина подписано более 5 тысяч человек. В ее профиле в основном семейные фотографии с мужем и сыном Арсением. 30 октября малышу исполнился год. А еще на странице много фотографий собак. У Бородкиных их четыре — два йорка, шпиц и беспородный щенок Лакки: супруги спасли его смерти в службе отлова.
Ольга часто выкладывает фото с мужем.Фото: СОЦСЕТИ
Супруги венчанные.Фото: СОЦСЕТИ
Сын тоже ходит на матчи.Фото: СОЦСЕТИ
Бородкины часто путешествуют, постят красивые фото с отдыха. Были, например, в Дубае, Париже, Венеции, Риме, Милане и Шри-Ланке.
Супруги много путешествуют.Фото: СОЦСЕТИ
Ольга легко идет на контакт с подписчиками, нередко устраивает интерактивы. Но недавно почему-то закрыла профиль.
В профиле Ольги много эффектных фотографий.Фото: СОЦСЕТИ
ЛОРЕН ЩЕРБАК
Супруга нападающего «Трактора» Никиты Щербак — модель из Канады. В Россию она переехала ради супруга.
Лорен занимается спортом и много путешествует. На ее странице в основном фотографии из зала в обтягивающих лосинах. А также снимки из красивых отелей и с морских пляжей.
За жизнью канадской красавицы следят более 50 тысяч подписчиков.
Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский, где Щербак играл до перехода в «Трактор», сказал, что канадская модель негативно повлияла на спортсмена.
— Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить, — рассказал он журналистам.
КРИСТИНА КРУЧИНИНА
Жена Алексея Кручинина занимается дизайнами интерьеров. В последнее время чаще выкладывает свои работы. Но если промотать профиль, можно посмотреть фотографии с супругом и сыном Артемием.
Судя по снимкам, Кручинины любят активный отдых и путешествия. Сейчас Кристина с сыном отдыхают в Дубае.
Подписчиков у девушки немного — более двух тысяч.
ОЛЬГА ШАРОВА
Жена форварда Александра Шарова сейчас в декрете. В июне она родила дочку Таисию. Счастливые родители пока в основном постят фотографии со своей крохой.
Также на странице немало фотографий из путешествий и с любимым питомцем — собаки породы чихуахуа.
Известно, что ранее у Ольги был небольшой бизнес — она изготавливала десерты на заказ.
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