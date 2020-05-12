Челябинское правительство возродило управление молодежной политики

12 Май 2020 2020-05-12T16:55:08+03:00

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Вся власть молодежи: в Челябинской области решили возродить главное управление молодежной политики как отдельной структуры. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее управление было частью регионального минобра. Ранее глава региона уже говорил о необходимости создания новой структуры во время встречи со студентами Челябинского госуниверситета. По мнению Алексея Текслера, это поможет наладить контакт между властью и молодежью.

Сейчас реорганизацией управления будет заниматься министр образования Александр Кузнецов. Четких сроков когда будет открыта структура и кто ее будет возглавлять пока неизвестно, однако предположительно новый руководитель должен быть близок к молодежной среде.

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ИСТОЧНИК KP.RU