Челябинское правительство возродило управление молодежной политики
Вся власть молодежи: в Челябинской области решили возродить главное управление молодежной политики как отдельной структуры. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Ранее управление было частью регионального минобра. Ранее глава региона уже говорил о необходимости создания новой структуры во время встречи со студентами Челябинского госуниверситета. По мнению Алексея Текслера, это поможет наладить контакт между властью и молодежью.
Сейчас реорганизацией управления будет заниматься министр образования Александр Кузнецов. Четких сроков когда будет открыта структура и кто ее будет возглавлять пока неизвестно, однако предположительно новый руководитель должен быть близок к молодежной среде.
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ИСТОЧНИК KP.RU