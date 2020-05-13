Начало летних лагерей в Челябинской области отложено из-за коронавируса

13 Май 2020 2020-05-12T20:55:38+03:00

Режим самоизоляции на Южном Урале продлен до начала лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом подготовка к приему детей уже началась

Изменить размер текста: A A

Дети пока остаются дома: в Челябинской области отложили начало приема ребят в летние лагери из-за коронавируса. При этом, несмотря на то, что бронирование мест приостановлено до начала июня, подготовка территорий уже началась.

— Необходимо готовиться совместно с региональным министерством образования и науки к летней детской оздоровительной кампании. Напомню, мы ее не отменяем. Решение будем принимать, исходя из эпидемиологической ситуации. Вопрос летнего оздоровления наших детей — крайне важный, актуальный. Мы будем это делать, — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Как рассказал глава регионального министерства образования, решение о начале оздоровительной кампании будут принимать сами организации в зависимости от эпидемологической ситуации. Кроме того, во всех лагерях обязательно должны будут соблюдаться санитарные нормы.

Как изолироваться с тремя детьми, работать и не сойти с ума — основатель Высшей школы сервиса Елена Золина 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-губернатор о выходе из режима самоизоляции в Челябинске: «Задача не в том, чтобы поупражняться в ограничениях»

Выступление вице-губернатора о выходе из режима самоизоляции в Челябинске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU