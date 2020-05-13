2020-05-12T20:55:38+03:00
Общество

Начало летних лагерей в Челябинской области отложено из-за коронавируса

При этом подготовка к приему детей уже началась
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Режим самоизоляции на Южном Урале продлен до начала летаРежим самоизоляции на Южном Урале продлен до начала летаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дети пока остаются дома: в Челябинской области отложили начало приема ребят в летние лагери из-за коронавируса. При этом, несмотря на то, что бронирование мест приостановлено до начала июня, подготовка территорий уже началась.

— Необходимо готовиться совместно с региональным министерством образования и науки к летней детской оздоровительной кампании. Напомню, мы ее не отменяем. Решение будем принимать, исходя из эпидемиологической ситуации. Вопрос летнего оздоровления наших детей — крайне важный, актуальный. Мы будем это делать, — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Как рассказал глава регионального министерства образования, решение о начале оздоровительной кампании будут принимать сами организации в зависимости от эпидемологической ситуации. Кроме того, во всех лагерях обязательно должны будут соблюдаться санитарные нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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