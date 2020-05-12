Вице-губернатор о выходе из режима самоизоляции в Челябинске: «Задача не в том, чтобы поупражняться в ограничениях»

Сегодня, 12 мая, на брифинге первый вице-губернатор Виктор Мамин ответил на самые волнующие горожан вопросы по продлению режима повышенной готовности в Челябинской области. Он рассказал, когда откроются парки и загородные базы отдыха, введут ли спецпропуска, кому разрешено работать в нерабочую неделю и будет ли ослабление ограничений.

Виктор Мамин ответил на самые волнующие горожан вопросы о режиме самоизоляции

Когда откроются базы отдыха и парки

— Парки и скверы будут работать, как только снимут ограничения. Но относительно рекомендаций Роспотребназдора, для принятия решений область должна соответствовать ряду критериев. Пока мы им не соответствуем, — заявил вице-губернатор о выходе из режима самоизоляции в Челябинске.

В майские праздники базы отдыха атаковали звонками, горожане просили забронировать домики, беседки. Некоторые компании пошли на уступки и открыли свои двери, нарушая запрет.

Несмотря на это, областные власти не намерены ослаблять ограничения. По словам Виктора Мамина, для загородных баз продолжает действовать режим ограничений.

– Есть поручение прекратить бронирования до 1 июня. Загородные базы — это тот случай, когда не стоит использовать эти места для самоизоляции. Я все понимаю, хорошая погода, солнце. Но каждый должен подумать, готов ли он рисковать здоровьем близких, когда приезжает на базу, на которой до него мог отдыхать зараженный коронавирусом, — подчеркнул Виктор Мамин.

Введут ли цифровые пропуска в Челябинске

Системы выдачи цифровых пропусков в Челябинской области уже разработана. Она была презентована в апреле. Но пока власти не планируют ее применять.

— Темпы роста заболевших относительно стабильные, скачков нет. По каждому случаю проводятся расследования, выявляются контактные. Было определено, что введение цифровых пропусков не будет способствовать решению задачи. А задача не в том, чтобы поупражняться в введении ограничений, задача в сохранении здоровья, — объяснил Виктор Мамин.

Когда начнется смягчение ограничений

По словам первого вице-губернатора, они уже начались, не все заметны.

— С 18-го марта мы живет в режиме повышенной готовности. Первый этап — режим нерабочих дней, он закончился 11 мая. Сегодня вы вышли на режим постепенного смягчения режима. Для населения ничего особенно не изменилось, не изменились ни цели, с которыми можно покидать жилье, ни объекты посещений. Но изменились отношения работников и работодателей. На первом этапе работник мог ходить на работу, только если работодатель считал, что это необходимо и что их предприятие выходит из под действия указа.

Кому разрешено работать в нерабочую неделю

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая. Сейчас работодатели должны сами перестраивать свой формат работы.

— На следующем этапе, работник должен находиться на рабочем месте и выполнять свои функции. При этом, с работодателем можно договорить об удаленке. Он может также временно уволиться и поработать на третье лицо, потом вернуться. В общем, отношения могут быть довольно гибкими, если работник и работодатель договариваются. Если работник думает, что его права нарушены, то может обратиться в профсоюз, трудинспекцию или суд, м ответил Виктор Мамин.

Он подчеркнул, что компании по-прежнему должны обеспечить заработную плату сотрудникам, с которыми есть трудовые договоры.

— Меры поддержки связаны с кредитами для организаций, которые выплачивают зарплату с оборота и контрактов. Тем, кто почти полностью сохранит штат, этот кредит на зарплату вообще спишут. Есть три этапа смягчения ограничения мер, но все зависит от складывающейся ситуации. Анализ продолжается, в том числе федеральным органами власти, — подчеркнул Виктор Мамин.

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