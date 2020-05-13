Дети хозяина фитнес-клуба, устроившего пикет, обратились к Текслеру
Дети хозяина фитнес-клуба, который выходил на пикет, записали видеообращение к Алексею Текслеру. Дочь Владимира Филя Кристина попросила губернатора открыть фитнес-клуб, девочка говорит, что папа не ходит на работу уже второй месяц, из-за чего у семьи возникли финансовые трудности.
— Нам не хватает на одежду, на еду и на обувь. Я прошу, чтобы вы дали возможность открыть фитнес-клуб, — сказала Кристина Филь.
Напомним, хозяин-фитнес клуба, оказавшийся на грани разорения из-за карантина, хотел устроить пикет возле здания правительства Челябинской области.
Держаться нету больше сил..
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ИСТОЧНИК KP.RU