Дети хозяина фитнес-клуба, устроившего пикет, обратились к Текслеру

13 Май 2020 2020-05-13T08:20:14+03:00

Из-за карантина у семьи нет денег ни на еду, ни на одежду

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Дети хозяина фитнес-клуба, который выходил на пикет, записали видеообращение к Алексею Текслеру. Дочь Владимира Филя Кристина попросила губернатора открыть фитнес-клуб, девочка говорит, что папа не ходит на работу уже второй месяц, из-за чего у семьи возникли финансовые трудности.

— Нам не хватает на одежду, на еду и на обувь. Я прошу, чтобы вы дали возможность открыть фитнес-клуб, — сказала Кристина Филь.

Напомним, хозяин-фитнес клуба, оказавшийся на грани разорения из-за карантина, хотел устроить пикет возле здания правительства Челябинской области.

Держаться нету больше сил..

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ИСТОЧНИК KP.RU