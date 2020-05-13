2020-05-13T08:20:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Дети хозяина фитнес-клуба, устроившего пикет, обратились к Текслеру

Из-за карантина у семьи нет денег ни на еду, ни на одежду
Ангелина ЗАКИРОВА
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Подпись: Держаться нету больше сил. Фото: Владимир ФильПодпись: Держаться нету больше сил. Фото: Владимир Филь
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Дети хозяина фитнес-клуба, который выходил на пикет, записали видеообращение к Алексею Текслеру. Дочь Владимира Филя Кристина попросила губернатора открыть фитнес-клуб, девочка говорит, что папа не ходит на работу уже второй месяц, из-за чего у семьи возникли финансовые трудности.

— Нам не хватает на одежду, на еду и на обувь. Я прошу, чтобы вы дали возможность открыть фитнес-клуб, — сказала Кристина Филь.

Напомним, хозяин-фитнес клуба, оказавшийся на грани разорения из-за карантина, хотел устроить пикет возле здания правительства Челябинской области.

Держаться нету больше сил..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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