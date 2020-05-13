Перенос ЕГЭ в Челябинске 2020: когда пройдут экзамены для школьников

13 Май 2020 2020-05-13T13:51:05+03:00

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Замминистра просвещения России Виктор Басюк на совещании с регионами заявил о переносе ЕГЭ 2020 с 8 июня на более поздний период. Более того, планируется изменить формат проведения Единого госэкзамена для выпускников 11-х классов: тем, кто не планирует поступать в вузы, могут поставят в аттестат оценки по итогам года.

— ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, в конце марта было принято решение о переносе ЕГЭ на 8 июня. Пока конкретных дат нет.

В пресс-службе министерства образования Челябинской области перенос ЕГЭ в Челябинске 2020 пока не комментируют — ждут соответствующих распоряжений и уточнений.

— Пока только принято решение, — отметили в минобре.

Пока челябинские школьники продолжают учиться на удаленке. Учебные заведения ждут решений региональных сластей.

— До конца этой недели точно учимся дистанционно, — добавили в минобре.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стало известно, что Министерство просвещения России намерено отменить ОГЭ в 9-х классах. В аттестат пойдут годовые отметки.

— Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых, — сообщили в минпросвящения.

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ИСТОЧНИК KP.RU