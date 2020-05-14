Вторую волну эпидемии коронавируса в Челябинской области ждут осеню
Вакцинация от гриппа в Челябинской области начнется сентября-октября. Особое внимание будет уделено группам риска и пожилым людям.
— Осенью мы можем столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции, к этому тоже нужно быть готовым, — отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт, ссылаясь на прогнозы федерального минздрава. — И чем более в легкой форме, наверно, будет происходить общение с носителями и чем легче будет протекание этого заболевания, тем лучше, наверно, мы перенесем и вторую волну.
Если в прошлом году прививки от гриппа поставили половина южноуральцев, в этом году это число постараются максимально увеличить.
Напомним, за прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено рекордное число новых случаев COVID-19 — 105. Всего с момента начала пандемии количество зараженных коронавирусом в регионе составляет 1438.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»