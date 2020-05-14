Вторую волну эпидемии коронавируса в Челябинской области ждут осеню

14 Май 2020 2020-05-14T14:29:14+03:00

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Вакцинация от гриппа в Челябинской области начнется сентября-октября. Особое внимание будет уделено группам риска и пожилым людям.

— Осенью мы можем столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции, к этому тоже нужно быть готовым, — отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт, ссылаясь на прогнозы федерального минздрава. — И чем более в легкой форме, наверно, будет происходить общение с носителями и чем легче будет протекание этого заболевания, тем лучше, наверно, мы перенесем и вторую волну.

Если в прошлом году прививки от гриппа поставили половина южноуральцев, в этом году это число постараются максимально увеличить.

Напомним, за прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено рекордное число новых случаев COVID-19 — 105. Всего с момента начала пандемии количество зараженных коронавирусом в регионе составляет 1438.

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ИСТОЧНИК KP.RU