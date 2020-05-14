Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 14 мая 2020 года: новый рекорд по заболевшим и выписанным
За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 105 новых случаев COVID-19. Такого числа заболевших за день еще не было. Всего с момента начала пандемии количество зараженных коронавирусом в регионе составляет 1438.
Последние новости по коронавирусу в Челябинске на утро 14 мая
По данным на 14 мая, в больницах находится 976 южноуральцев. Впервые выписано сразу 78 человек за сутки. Всего выздоровели и отправлены домой 438 человек. 9 пациентов переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.
Фото: vk.com/«Уральский репортер | Челябинск»
Летальных случаев 15: за прошедшие сутки умер один пациент, ему 61 год, он скончался от ковидной пневмонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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