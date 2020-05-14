2020-05-14T09:48:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 14 мая 2020 года: новый рекорд по заболевшим и выписанным

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинске
Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает расти.Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает расти.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 105 новых случаев COVID-19. Такого числа заболевших за день еще не было. Всего с момента начала пандемии количество зараженных коронавирусом в регионе составляет 1438.

Последние новости по коронавирусу в Челябинске на утро 14 мая

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По данным на 14 мая, в больницах находится 976 южноуральцев. Впервые выписано сразу 78 человек за сутки. Всего выздоровели и отправлены домой 438 человек. 9 пациентов переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

Фото: vk.com/«Уральский репортер | Челябинск»

Фото: vk.com/«Уральский репортер | Челябинск»

Летальных случаев 15: за прошедшие сутки умер один пациент, ему 61 год, он скончался от ковидной пневмонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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