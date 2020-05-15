2020-05-14T19:38:41+03:00
Общество

В Челябинской области наблюдается серьезный прирост заболевших пневмонией

За последний месяц зафиксировано две тысячи случаев, связанных с коронавирусом
Андрей МОСКВИЧЕВ
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50 процентов от всех заболевших - имеют пневмонию50 процентов от всех заболевших - имеют пневмониюФото: Валентина ВАГАНОВА
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Власти Челябинской области обеспокоены приростом ковидных больных с пневмонией. Если раньше только у 20 процентов зараженных было воспаление, то сейчас таких пациентов уже более 50.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, больше всего таких больных в Златоусте — 18,8 человека на 10 тысяч. Это связано со вспышкой в больнице 122 заболевших. Из них 50 человек — пациенты.

— Наиболее тяжелые — 30 человек, у которых пневмония и средняя степень тяжести. 92 — бессимптомные больные. Один больной, имеющий клин проявления дает трех зараженных, но в более легкой форме. Это характерно для семейных очагов. Второй круг контактов проходит бессимптомно, — отметила первый вице-губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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