В Челябинской области наблюдается серьезный прирост заболевших пневмонией
Власти Челябинской области обеспокоены приростом ковидных больных с пневмонией. Если раньше только у 20 процентов зараженных было воспаление, то сейчас таких пациентов уже более 50.
По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, больше всего таких больных в Златоусте — 18,8 человека на 10 тысяч. Это связано со вспышкой в больнице 122 заболевших. Из них 50 человек — пациенты.
— Наиболее тяжелые — 30 человек, у которых пневмония и средняя степень тяжести. 92 — бессимптомные больные. Один больной, имеющий клин проявления дает трех зараженных, но в более легкой форме. Это характерно для семейных очагов. Второй круг контактов проходит бессимптомно, — отметила первый вице-губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU