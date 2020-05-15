2020-05-15T09:55:38+03:00
Общество

Больницам Челябинска запретили требовать от пациентов анализ на кронавирус

Речь идет о госпитализации плановых пациентов
Лидия ПЕСКОВА
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Анализ на COVID-19 не нужен при плановой госпитализации.Анализ на COVID-19 не нужен при плановой госпитализации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области отреагировал на жалобы пациентов, которые заявляли, что для плановой госпитализации в больницу у них требуют результаты анализа на ковид.

— Отказ в медицинской помощи из-за отсутствия результатов такого теста неправомерен, — заявили в ТФОМС Челябинской области.

Специалисты ведомства ссылаются на нормативы минздрава России, в которых нет положения, что для плановой госпитализации пациента нужен анализ на коронавирус. Отказ в госпитализации в таких случаях недопустим и нарушает право гражданина на медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

Если анализ все-таки требуют, можно пожаловаться по телефону круглосуточного контакт-центра ОМС по телефону 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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