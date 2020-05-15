Больницам Челябинска запретили требовать от пациентов анализ на кронавирус
Фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области отреагировал на жалобы пациентов, которые заявляли, что для плановой госпитализации в больницу у них требуют результаты анализа на ковид.
— Отказ в медицинской помощи из-за отсутствия результатов такого теста неправомерен, — заявили в ТФОМС Челябинской области.
Специалисты ведомства ссылаются на нормативы минздрава России, в которых нет положения, что для плановой госпитализации пациента нужен анализ на коронавирус. Отказ в госпитализации в таких случаях недопустим и нарушает право гражданина на медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.
Если анализ все-таки требуют, можно пожаловаться по телефону круглосуточного контакт-центра ОМС по телефону 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU