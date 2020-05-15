Коронавирус в Челябинске, последние новости на 15 мая 2020 года: начались массовые проверки на общественном транспорте

Власти области заявили, что в регионе растет число пациентов с ковидной пневмонией. Именно это осложнение коронавируса приводит к смерти чаще всего. Один пациент с такой пневмонией скончался в Челябинске накануне — мужчине был 61 год.

На ранее утро 15 мая в Челябинской области подтверждены 1438 случаев заражения коронавирусом, большая часть — 378 зараженных — в самом Челябинске. Пока прирост новых пациентов выше, чем выписанных домой.

Чтобы предотвратить дальнейшие заражения, в регионе объявлен масочный режим. Медицинские маски в аптеках можно найти от 15 рублей. Правда, многие горожане предпочитают более дорогие многоразовые изделия. Теперь и тратиться на них не придется. В пятницу, 15 мая, волонтеры бесплатно раздадут 10 тысяч тряпичных масок на остановках общественного транспорта, в аптеках, торговых сетях, в государственных и муниципальных учреждениях.

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Кстати, в городе начали проверять соблюдение масочного режима на транспорте. Накануне сотрудники городского Управления транспорта заглянули в семь троллейбусов, пять автобусов и в 32 маршрутки. Результаты проверки не радуют. Почти пятая часть пассажиров колесят по городу без средств защиты. Сами маршрутчики маски тоже не любят. Отменная дисциплина лишь у водителей и кондукторов городского транспорта. Руководителям организаций направлены письма об усилении контроля.

— Это значит, что перевозчики должны усилить контроль за дезинфекцией и уборкой салонов. В каждом транспортном средстве должна висеть памятка о симптомах COVID-19 и важности проезда в масках. Пассажиров пока никто не штрафует. Ведется профилактическая работа. Проверки проводятся каждый день, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь Управления транспорта Евгений Талыпов.

Во время традиционного брифинга первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт напомнила землякам, что один больной коронавирусом в среднем заражает трех человек. И только маска способна защитить при посещении общественных мест.

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Власти не исключают, что осенью область может столкнуться со второй волной коронавируса. Но летом все же надеются на передышку. Полным ходом идет подготовка к оздоровительной кампании школьников. Первыми, вероятно, откроются школьные лагеря. Но решение в каждом городе и районе придется принимать по эпидситуации. Главное условие — в населенном пункте не должно быть новых случаев заражения в течение двух недель.

А еще власти пообещали завезти в область рекордную партию вакцины от гриппа. Прививки будут доступны уже в сентябре. Они помогут держать под контролем ситуацию по сезонным болезням в целом.

Также власти ведут переговоры с «Почтой России» о выдаче пенсий без визита на почту. Скопление пожилых в отделениях почты сейчас вызывает беспокойство властей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 15 мая 2020 года.

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