2020-05-15T10:30:37+03:00
Спорт

«Хотелось, как страус, засунуть голову в песок»: спортсмен из Челябинской области встретил медведя во время пробежки

Мастера спорта по ориентированию спас невозмутимый друг
Алексей МИКУШИН
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Роман побежал от поселка Слюдорудник в сторону границы Европа-АзияРоман побежал от поселка Слюдорудник в сторону границы Европа-АзияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мастер спорта, бывший член сборной команды России по спортивному ориентированию Роман Табачков и его приятель едва не угодили в лапы медведя во время тренировки в окрестностях Кыштыма.

— Погода с утра отличная +17, ветра нет, птички щебечут. Кайф!.. После начала восхождения в гору со стороны ручья услышал шум сломанной ветки. Сразу за ручейком, примерно в 20 метрах, стоял и смотрел на меня медведь. В первое мгновение меня поразила его красота! Бурая, пушистая шерсть поблескивала в лучах солнца. Чувствовалась неукротимая мощь… Мы встретились взглядом — долгий взгляд короткой встречи, причем цена не кошелек, а голова, — вспоминает Роман.

Потом события развивались очень быстро. Медведь одним прыжком перемахнул через ручей. Второй прыжок быстро сократил расстояние между ними.

— В голове у меня вакуум. Мозг давно убежал, а я еще стою. Все до чего я додумался это заорать — «медведь»! Не знаю, каким был этот крик, криком ужаса или отчаяния, но явно не восторга. Хотелось, как страус, засунуть голову в песок. Следующие два события: медведь встал на дыбы и тут же из кустов вышел приятель со словами — «Где медведь?». Зверя это обескуражило. Он опустился на четыре лапы, перемахнул обратно через ручей и, не спеша, побрел в гору к дороге, останавливаясь и наблюдая за нами, — поделился своими впечатлениями Роман.

Возле закрытого кафе на трассе под Челябинском голодает медведь, — Карен Даллакян

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ИСТОЧНИК KP.RU

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