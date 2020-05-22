Рекламу скандального шоу «Снежная королева» признали ненадлежащей в Челябинске
Антимонопольная служба России по Челябинской области признала рекламу скандального шоу «Снежная королева» ненадлежащей сразу по нескольким принципиальным пунктам.
Организаторы шоу, к примеру, заявляли в рекламе, что их новогоднее представление является крупнейшим в России. Но эксперты УФАС не нашли этому подтверждения. Также зрителям обещали «сотни артистов: актеров, танцоров, гимнастов, бойцов и многих других на одной арене». Люди поняли, что артисты — профессионалы. Но вместо них на арену вышли детские коллективы и волонтеры.
На рекламной афише был размещен герб правительства Челябинской области, ниже шла надпись, что шоу организовано при поддержке властей. Но, по закону о рекламе, ссылать на власть в таких случая не положено.
— Индивидуального предпринимателя, который является организатором шоу и рекламодателем, признали нарушившим рекламное законодательство. Дальше будет рассматриваться вопрос о привлечении бизнесмена к административному наказанию, — заявили в пресс-службе Челябинского УФАС.
Напомним, d январе горожанам показали ледовое шоу «Снежная королева». Вместо обещанного грандиозного представления с 5D-эффектами и рекордным количеством артистов люди увидели постановку «на уровне школьного концерта» с неприличными шутками. После ведомство получило одно коллективное (его подписали 292 человека) и шесть личных заявлений от зрителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU