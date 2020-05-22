После скандала в реабилитационном центре под Челябинском возбудили уголовное дело о жестком обращении с ребенком

22 Май 2020 2020-05-22T14:05:21+03:00

О жестком обращении с ребенком рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Скандалом, разгоревшимся в социально-реабилитационном центре Копейска, заинтересовались в прокуратуре и начали проверку.

— Установлено, что 27.03.2020 в МУСО «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних Копейского городского округа» одного из воспитанников социального учреждения обстригли клочками, связали руки и с ремнем на шее вывели из здания к автомобилю с целью транспортировки в медицинскую организацию, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Полиция Копейска возбудила уголовное дело по факту жесткого обращения с ребенком, за ходом дела будет следить прокуратура.

Напомним, о жестком обращении с воспитанником социального учреждения сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, она пообещала довести дело до суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU