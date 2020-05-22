Выход на свободу: снимут ли в Челябинске ограничения по коронавирусу

22 Май 2020 2020-05-22T15:49:21+03:00

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Челябинская область соответствует всем критериям, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте полпреда президента России в УрФО. Однако окончательное решение примет только региональное правительство.

— Мнение полпредства, конечно, учитывается, однако в правительстве региона никаких решений об ослаблении не приняли. Думают. Да, преуспели в тестировании — до четырех тысяч анализов в день. А прирост (и заполнение коечного фонда, следовательно) стабильный: по 80-90 пациентов с «ковидом» в сутки, — констатируют авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Кажется, не видать нам открытых фитнес-клубов и непродовольственных магазинов как своих ушей. По крайней мере, до 31 мая точно.

Кстати, первый этап снятия ограничений означает открытие магазинов и предприятий сферы услуг, занятия спортом на открытых площадках с соблюдению дистанции между спортсменами и прогулки по два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU