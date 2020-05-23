2020-05-23T09:46:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 23 мая 2020 года сравнялось с числом выздоровевших

Свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске
Валентина ВАГАНОВА
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На утро 23 мая в регионе подтверждены 2199 случаев заражения COVID-19.На утро 23 мая в регионе подтверждены 2199 случаев заражения COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минздрав озвучил свежую статистику по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске и области. На утро 23 мая в регионе подтверждены 2199 случаев заражения. За сутки заболели еще 67 человек. Число заболевших снижается, в последнее время прибавлялось по 80-90 ковидных пациентов в день. Всего от коронавируса сейчас лечатся 1343 южноуральца.

За вчерашний день выписаны из больниц 65 человек. Всего выздоровели 819 пациентов. Десять человек переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

За прошедшие сутки скончались двое. Это 68-летняя женщина, она умерла от ковидной пневмонии и 75-летняя пациентка, у нее была онкология, терминальная стадия (когда уже вылечить болезнь невозможно), COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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