Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 23 мая 2020 года сравнялось с числом выздоровевших

23 Май 2020 2020-05-23T09:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Минздрав озвучил свежую статистику по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске и области. На утро 23 мая в регионе подтверждены 2199 случаев заражения. За сутки заболели еще 67 человек. Число заболевших снижается, в последнее время прибавлялось по 80-90 ковидных пациентов в день. Всего от коронавируса сейчас лечатся 1343 южноуральца.

За вчерашний день выписаны из больниц 65 человек. Всего выздоровели 819 пациентов. Десять человек переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

За прошедшие сутки скончались двое. Это 68-летняя женщина, она умерла от ковидной пневмонии и 75-летняя пациентка, у нее была онкология, терминальная стадия (когда уже вылечить болезнь невозможно), COVID-19 стал сопутствующим заболеванием.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 мая 2020 года: смерть врача из Златоуста и возможный выход из карантина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 23 мая 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 23 мая 2020 года: семь новых случаев заражения и Ураза-байрам по домам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 23 мая 2020 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU