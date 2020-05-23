Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 23 мая 2020 года: семь новых случаев заражения и Ураза-байрам по домам

По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирсом в Магнитогорске к концу рабочей недели достигло 531 человека. Каждый четвертый уже поправился и выписан из больницы. Двенадцать жителей города с подтвержденным диагнозом умерли.

Прирост за сутки составил всего семь человек. Каких-то экстренных мер ситуация в городе уже не требует. Власти Магнитки, основные спецслужбы заняты будничной профилактикой.

— В Магнитогорске ежедневно проходят рейды, в ходе которых проверяют граждан, торговые объекты и общественный транспорт на предмет соблюдения ограничительных мер. Особое внимание уделяют сотрудникам магазинов и мест общественного питания, которые должны быть в масках. Помимо этого ревизоры обращают внимание на разметку в помещениях, просят посетителей соблюдать социальную дистанции и масочный режим, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В общей сложности ревизоры проверили 4 тысячи 446 общественных мест. Полицейские составили девять административных протоколов на юридических лиц и восемь на физических — за отсутствие маски.

Напомним, с 12 мая все жители региона обязаны носить маски в общественном месте. За отсутствие маски человеку могут выписать штраф от одной до 30 тысяч рублей, юридическим лицам даже до 300 тысяч. Однако чаще всего полицейские просто проводят разъяснительную беседу.

Маски в городе также раздают бесплатно. К акциям подключился и местных бизнес.

Предприниматель Людмила Ромашкина одна из первых перенастроила свое швейное производство под пошив масок.

— Заказов очень много. Производство у нас круглосуточное, работают швеи в две смены. В ночную смену выходят только самые стойкие, так как работа очень тяжелая. Заказы расписаны на месяц вперед, — рассказывает Людмила.

На производстве также шьют комбинезоны, халаты, бахилы и шапочки. Товар уходит в городскую больницу Магнитогорска, на станции скорой помощи, в детскую горбольницу. Только что отгрузили большой заказ в Челябинскую областную больницу. А тысячу многоразовых масок при помощи волонтеров предприниматель раздала горожанам на улицах.

— И теперь еще встречаются люди, которые не верят в эффективность масок. А ведь она сводит риск заражения к минимуму. Но у нас, к сожалению, до абсурда доходит: мы заставляем людей заботиться о себе, — заявил глава города Сергей Бердников.

Глава Магнитки еще раз призвал мусульман отказаться от похода в мечети на Ураза-байрам. Трансляцию богослужения из мечети можно будет увидеть в прямом эфире на канале ОТВ 24 мая в 7 часов утра. Во время богослужения мечетях будут находиться только священники.

Попавшим в сложную жизненную ситуацию продолжают раздавать продукты от благотворительного фонда «Металлург». Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40.

Горячая линия по коронавирусу работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 23 мая 2020 года.

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