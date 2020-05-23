Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 мая 2020 года: смерть врача из Златоуста и возможный выход из карантина
Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов заявил, что Челябинская область готова в первому этапу выхода из карантина. Об этом говорят цифры статистики.
Тестирование в регионе приобрело массовый охват. Коэффициент распространения не превышает одного процента. А в медицинских учреждениях области есть свободный коечный фонд. Это значит, что можно открывать магазины и предприятия сферы услуг. Заниматься спортом на открытых площадках, соблюдая дистанцию между спортсменами. И гулять по два человека. Впрочем, решение принимать главе региона Алексею Текслеру. А пока режим ограничений продлен в Челябинской области до 31 мая.
По данным на раннее утро 23 мая в Челябинске подтверждены 2132 случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 80 человек. На лечении остаются 1343 человека. От коронавируса и сопутствующих болезней в регионе скончались 26 человек.
Утром в пятницу пришло известие о смерти 75-летней пациентки из Миасса, которая имела тяжелый букет недугов. Коронавирус приблизил смерть. А уже к вечеру сообщили о погибшем докторе из Златоуста. 67-летняя врач работала в больнице, где произошла вспышка коронавируса. Еженедельно она сдавала анализы на ковид. Один из них, в конце апреля, показал положительный результат. Однако женщина отказалась ложиться в больницу и начала лечиться сама. Через неделю ей стало плохо, все-таки пришлось ехать в больницу. Сначала в местную, а потом доктора экстренно перевели на лечение в областной центр. Однако время было упущено. Несмотря на старания ее коллег, болезнь победила.
Коронавирус в Челябинской области. Новости на 22 мая
Это не первая смерть от COVID-19 среди медперсонала. Первой жертвой инфекции был 57-летний доктор из Брединского района, который заразился, когда брал анализы у зараженных. Он тоже долго не ложился в больницу, лечился дома от обычной простуды (первые результаты на коронавирус пришли отрицательные), а когда развилась ковидная пневмония, спасти его уже не смогли.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что за здоровье медиков и за их безопасность, будет спрашивать с главврачей больниц лично. За начисление дополнительных выплат — тоже.
В связи с этим в Челябинске будет организован ежедневный личный прием начальника Управления здравоохранения Натальи Горловой для водителей скорой — именно среди них сейчас больше всего недовольных прибавкой. Со вторника, 26 мая, прием будет вестись ежедневно в кабинете директора МАУ «Челябмедтранс» (Тухачевского, 23). Записаться на прием можно по телефону (351) 225-16-10. Это необходимо, чтобы не допустить большого скопления горожан в одном месте.
Аналогичные приемы организованы во всех медицинских учреждениях Челябинска. Проводить их будут главные врачи:
— МАУЗ ОЗП ГКБ N8 в административном корпусе (пер.Передовой, 4, 3 этаж, кабинет главного врача) ежедневно с 14.00 до 16.00.
— МАУЗ ГКБ N9 в актовом зале административного корпуса ежедневно с 14.00 до 16.00 (телефон 730-88-71).
— МАУЗ ССМП у главного врача ежедневно с 14.00 до 15.00.
Губернатор подчеркнул: пока не будет разъяснена последняя жалоба (водителя или врача), работа по выплатам считается невыполненной.
Инфографика: Эдуард Фадюшин.
Накануне стало известно, что в Челябинске из-за вспышки коронавируса закрыли неврологическое отделение ОКБ № 3. Здесь заболела санитарка. А на прошлой неделе в ОКБ №3 коронавирус нашли у медработника гинекологии.
В Копейске коронавирус пробрался в детский сад № 44. Инфекцию подхватили сотрудники. Коллектив и воспитанники распущены на двухнедельную самоизоляцию, в садике провели дезинфекцию.
Коронавирус заподозрили у челябинских полицейских, которые находятся в командировке в Дагестана. У нескольких полицейских появились симптомы, характерные для коронавируса. К тестированию полицейских подключились медики Ставрополья, но результаты пока неизвестны.
У главы минстроя Челябинской области, которого госпитализировали накануне с подозрением на пневмонию и коронавирус, диагноз не подтвердился. Виктор Тупикин вернулся к работе.
Таковы последние новости о коронавирусе на раннее утро 23 мая 2020 года.
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