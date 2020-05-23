Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 мая 2020 года: смерть врача из Златоуста и возможный выход из карантина

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов заявил, что Челябинская область готова в первому этапу выхода из карантина. Об этом говорят цифры статистики.

Тестирование в регионе приобрело массовый охват. Коэффициент распространения не превышает одного процента. А в медицинских учреждениях области есть свободный коечный фонд. Это значит, что можно открывать магазины и предприятия сферы услуг. Заниматься спортом на открытых площадках, соблюдая дистанцию между спортсменами. И гулять по два человека. Впрочем, решение принимать главе региона Алексею Текслеру. А пока режим ограничений продлен в Челябинской области до 31 мая.

По данным на раннее утро 23 мая в Челябинске подтверждены 2132 случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 80 человек. На лечении остаются 1343 человека. От коронавируса и сопутствующих болезней в регионе скончались 26 человек.

Утром в пятницу пришло известие о смерти 75-летней пациентки из Миасса, которая имела тяжелый букет недугов. Коронавирус приблизил смерть. А уже к вечеру сообщили о погибшем докторе из Златоуста. 67-летняя врач работала в больнице, где произошла вспышка коронавируса. Еженедельно она сдавала анализы на ковид. Один из них, в конце апреля, показал положительный результат. Однако женщина отказалась ложиться в больницу и начала лечиться сама. Через неделю ей стало плохо, все-таки пришлось ехать в больницу. Сначала в местную, а потом доктора экстренно перевели на лечение в областной центр. Однако время было упущено. Несмотря на старания ее коллег, болезнь победила.

Коронавирус в Челябинской области. Новости на 22 мая 00:00 00:00

Это не первая смерть от COVID-19 среди медперсонала. Первой жертвой инфекции был 57-летний доктор из Брединского района, который заразился, когда брал анализы у зараженных. Он тоже долго не ложился в больницу, лечился дома от обычной простуды (первые результаты на коронавирус пришли отрицательные), а когда развилась ковидная пневмония, спасти его уже не смогли.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что за здоровье медиков и за их безопасность, будет спрашивать с главврачей больниц лично. За начисление дополнительных выплат — тоже.

В связи с этим в Челябинске будет организован ежедневный личный прием начальника Управления здравоохранения Натальи Горловой для водителей скорой — именно среди них сейчас больше всего недовольных прибавкой. Со вторника, 26 мая, прием будет вестись ежедневно в кабинете директора МАУ «Челябмедтранс» (Тухачевского, 23). Записаться на прием можно по телефону (351) 225-16-10. Это необходимо, чтобы не допустить большого скопления горожан в одном месте.

Аналогичные приемы организованы во всех медицинских учреждениях Челябинска. Проводить их будут главные врачи:

— МАУЗ ОЗП ГКБ N8 в административном корпусе (пер.Передовой, 4, 3 этаж, кабинет главного врача) ежедневно с 14.00 до 16.00.

— МАУЗ ГКБ N9 в актовом зале административного корпуса ежедневно с 14.00 до 16.00 (телефон 730-88-71).

— МАУЗ ССМП у главного врача ежедневно с 14.00 до 15.00.

Губернатор подчеркнул: пока не будет разъяснена последняя жалоба (водителя или врача), работа по выплатам считается невыполненной.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Накануне стало известно, что в Челябинске из-за вспышки коронавируса закрыли неврологическое отделение ОКБ № 3. Здесь заболела санитарка. А на прошлой неделе в ОКБ №3 коронавирус нашли у медработника гинекологии.

В Копейске коронавирус пробрался в детский сад № 44. Инфекцию подхватили сотрудники. Коллектив и воспитанники распущены на двухнедельную самоизоляцию, в садике провели дезинфекцию.

Коронавирус заподозрили у челябинских полицейских, которые находятся в командировке в Дагестана. У нескольких полицейских появились симптомы, характерные для коронавируса. К тестированию полицейских подключились медики Ставрополья, но результаты пока неизвестны.

У главы минстроя Челябинской области, которого госпитализировали накануне с подозрением на пневмонию и коронавирус, диагноз не подтвердился. Виктор Тупикин вернулся к работе.

Таковы последние новости о коронавирусе на раннее утро 23 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мешает муж, хочу выбросить кровать»: как моя квартира проходила испытание самоизоляцией в Челябинске

Опыт журналиста «Комсомолки» и немного прогнозов (подробнее)

Штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса: могут ли выписать, лайфхаки от мам

Разбираемся, предусмотрены ли штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса (подробнее)

Тест на коронавирус в Челябинске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит

За деньги сдать тест на коронавирус в Челябинске может любой желающий (подробнее)

Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать

Правительство вводит масочный режим в Челябинской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru