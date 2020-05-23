2020-05-23T05:32:27+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 мая 2020 года: смерть врача из Златоуста и возможный выход из карантина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 23 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Доктор из Златоуста заразилась в больнице и сначала пыталась лечиться дома.Доктор из Златоуста заразилась в больнице и сначала пыталась лечиться дома.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов заявил, что Челябинская область готова в первому этапу выхода из карантина. Об этом говорят цифры статистики.

Тестирование в регионе приобрело массовый охват. Коэффициент распространения не превышает одного процента. А в медицинских учреждениях области есть свободный коечный фонд. Это значит, что можно открывать магазины и предприятия сферы услуг. Заниматься спортом на открытых площадках, соблюдая дистанцию между спортсменами. И гулять по два человека. Впрочем, решение принимать главе региона Алексею Текслеру. А пока режим ограничений продлен в Челябинской области до 31 мая.

По данным на раннее утро 23 мая в Челябинске подтверждены 2132 случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 80 человек. На лечении остаются 1343 человека. От коронавируса и сопутствующих болезней в регионе скончались 26 человек.

Утром в пятницу пришло известие о смерти 75-летней пациентки из Миасса, которая имела тяжелый букет недугов. Коронавирус приблизил смерть. А уже к вечеру сообщили о погибшем докторе из Златоуста. 67-летняя врач работала в больнице, где произошла вспышка коронавируса. Еженедельно она сдавала анализы на ковид. Один из них, в конце апреля, показал положительный результат. Однако женщина отказалась ложиться в больницу и начала лечиться сама. Через неделю ей стало плохо, все-таки пришлось ехать в больницу. Сначала в местную, а потом доктора экстренно перевели на лечение в областной центр. Однако время было упущено. Несмотря на старания ее коллег, болезнь победила.

Коронавирус в Челябинской области. Новости на 22 мая

00:00
00:00

Это не первая смерть от COVID-19 среди медперсонала. Первой жертвой инфекции был 57-летний доктор из Брединского района, который заразился, когда брал анализы у зараженных. Он тоже долго не ложился в больницу, лечился дома от обычной простуды (первые результаты на коронавирус пришли отрицательные), а когда развилась ковидная пневмония, спасти его уже не смогли.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что за здоровье медиков и за их безопасность, будет спрашивать с главврачей больниц лично. За начисление дополнительных выплат — тоже.

В связи с этим в Челябинске будет организован ежедневный личный прием начальника Управления здравоохранения Натальи Горловой для водителей скорой — именно среди них сейчас больше всего недовольных прибавкой. Со вторника, 26 мая, прием будет вестись ежедневно в кабинете директора МАУ «Челябмедтранс» (Тухачевского, 23). Записаться на прием можно по телефону (351) 225-16-10. Это необходимо, чтобы не допустить большого скопления горожан в одном месте.

Аналогичные приемы организованы во всех медицинских учреждениях Челябинска. Проводить их будут главные врачи:

— МАУЗ ОЗП ГКБ N8 в административном корпусе (пер.Передовой, 4, 3 этаж, кабинет главного врача) ежедневно с 14.00 до 16.00.

— МАУЗ ГКБ N9 в актовом зале административного корпуса ежедневно с 14.00 до 16.00 (телефон 730-88-71).

— МАУЗ ССМП у главного врача ежедневно с 14.00 до 15.00.

Губернатор подчеркнул: пока не будет разъяснена последняя жалоба (водителя или врача), работа по выплатам считается невыполненной.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Накануне стало известно, что в Челябинске из-за вспышки коронавируса закрыли неврологическое отделение ОКБ № 3. Здесь заболела санитарка. А на прошлой неделе в ОКБ №3 коронавирус нашли у медработника гинекологии.

В Копейске коронавирус пробрался в детский сад № 44. Инфекцию подхватили сотрудники. Коллектив и воспитанники распущены на двухнедельную самоизоляцию, в садике провели дезинфекцию.

Коронавирус заподозрили у челябинских полицейских, которые находятся в командировке в Дагестана. У нескольких полицейских появились симптомы, характерные для коронавируса. К тестированию полицейских подключились медики Ставрополья, но результаты пока неизвестны.

У главы минстроя Челябинской области, которого госпитализировали накануне с подозрением на пневмонию и коронавирус, диагноз не подтвердился. Виктор Тупикин вернулся к работе.

Таковы последние новости о коронавирусе на раннее утро 23 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мешает муж, хочу выбросить кровать»: как моя квартира проходила испытание самоизоляцией в Челябинске

Опыт журналиста «Комсомолки» и немного прогнозов (подробнее)

Штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса: могут ли выписать, лайфхаки от мам

Разбираемся, предусмотрены ли штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса (подробнее)

Тест на коронавирус в Челябинске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит

За деньги сдать тест на коронавирус в Челябинске может любой желающий (подробнее)

Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать

Правительство вводит масочный режим в Челябинской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Новости 24
В Челябинской области из-за коронавируса появился новый арт-объект
Выбросило из мотоцикла и откинуло под машину: байкер попал в массовое ДТП в Челябинске
Начало снижения: в Челябинской области подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
В Копейске из-за коронавируса закрыли детсад
Овощная преграда: в Челябинске остановилось движение трамваев из-за капусты
Современные проблемы требуют современных решений: челябинский детский омбудсмен завела аккаунт в TikTok
В Челябинской области обезглавили «Аленушку»
Гоняла в наушниках: в Челябинске мотоциклистка столкнулась с легковушкой
У челябинских полицейских во время командировки в Дагестан заподозрили коронавирус
«От госпитализации отказывалась»: в очаге эпидемии коронавируса в Челябинской области умерла врач
Выход на свободу: снимут ли в Челябинске ограничения по коронавирусу
В Челябинске больше всего вопросов по выплатам за COVID — у врачей «скорой»
Погода на 23 мая: в Челябинской области прогнозируют усиление ветра
В Челябинске главврачи отвечают за здоровье подчиненных в борьбе с COVID-19
Текслер раскритиковал чиновников за долгострой центра по шорт-треку в Челябинске
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
В Челябинске на месте снесенных ларьков появился зеленый газон
Без скидки на пандемию. Текслер озвучил задачи развития медицины
Свыше восьми миллиардов рублей разместили уральцы во вкладе «Помню.Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы
После скандала в реабилитационном центре под Челябинском возбудили уголовное дело о жестком обращении с ребенком
В эпидемию COVID-19 медики в Челябинске пошли по квартирам пациентов
Челябинская область готова частично отменить ограничения, введенные из-за коронавируса
Избежали взрывного роста COVID-19: Текслер пригласил врачей на совещание