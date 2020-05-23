Совсем не узнать: челябинского «Венера» отреставрировали и выставили в музее

23 Май 2020 2020-05-23T08:42:37+03:00

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У одной из самых неоднозначных скульптур Челябинска началась новая жизнь. «Венер», который шесть лет стоял у площади Революции, теперь живет на площадке Исторического музея. Переехал он сюда в начале месяца. Сотрудники очистили «Венера» от ржавчины, покрасили. Честно говоря, мы даже не сразу узнали его. Скульптура заметно преобразилась!

Когда «Венера» привезли в музей, он был ржавым и с глазами, которые ему поставили какие-то шутники.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Арт-объект в духе постмодернизма, подаренный Челябинску скульптором из Финляндии, стоит среди экспонатов в похожей стилистике. На этой музейной площадке планируется создать парк современной скульптуры.

На площадке с экспонатами в таком же стиле арт-объект смотрится органично.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU