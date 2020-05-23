Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области: еще 65 человек выписали из больниц

23 Май 2020 2020-05-23T18:56:35+03:00

Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая составляет 65 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информация из оперштаба по количеству выздоровевших от коронавируса в Челябинской области

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 мая, количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области почти сравнялось с числом заболевших. За сутки выписано из больниц 65 человек, а заболели 67. Всего с начала пандемии от ковида вылечились 819 южноуральцев. Это люди разных возрастов: и пожилые, и молодые, и дети, в том числе младенцы.

В аптеках Челябинска появились маски за 15 рублей 00:00 00:00

Кстати, на Южном Урале еще есть места, куда COVID-19 не добрался (и, надеемся, не доберется) это Карабашский городской округ, Локомотивный городской округ и Увельский район.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 23 мая 2020 года: смерть врача из Златоуста и возможный выход из карантина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 23 мая 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 23 мая 2020 года: семь новых случаев заражения и Ураза-байрам по домам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 23 мая 2020 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU