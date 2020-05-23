2020-05-23T18:56:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области: еще 65 человек выписали из больниц

Информация из оперштаба по количеству выздоровевших от коронавируса в Челябинской области
Валентина ВАГАНОВА
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Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая составляет 65 человек.Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая составляет 65 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В субботу, 23 мая, количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области почти сравнялось с числом заболевших. За сутки выписано из больниц 65 человек, а заболели 67. Всего с начала пандемии от ковида вылечились 819 южноуральцев. Это люди разных возрастов: и пожилые, и молодые, и дети, в том числе младенцы.

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Кстати, на Южном Урале еще есть места, куда COVID-19 не добрался (и, надеемся, не доберется) это Карабашский городской округ, Локомотивный городской округ и Увельский район.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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