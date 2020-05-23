Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области: еще 65 человек выписали из больниц
В субботу, 23 мая, количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области почти сравнялось с числом заболевших. За сутки выписано из больниц 65 человек, а заболели 67. Всего с начала пандемии от ковида вылечились 819 южноуральцев. Это люди разных возрастов: и пожилые, и молодые, и дети, в том числе младенцы.
В аптеках Челябинска появились маски за 15 рублей
Кстати, на Южном Урале еще есть места, куда COVID-19 не добрался (и, надеемся, не доберется) это Карабашский городской округ, Локомотивный городской округ и Увельский район.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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