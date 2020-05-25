Антракт: в Челябинске возбудили уголовное дело по ремонту театра оперы

25 Май 2020 2020-05-25T10:09:55+03:00

Выявлены хищения в более чем миллион рублей

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ШОС и БРИКС ушли, а проблемы остались: Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело из-за пристройки к театру оперы и балета имени М. И. Глинки. Ранее проверка прокуратуры выявила серьезные нарушения в приеме объекта.

По информации от региональной прокуратуры, министрой Челябинской области и учреждение «Челябиоблинвестстрой» приняли пристройку у подрядчика и оплатили ее, несмотря на то, что в здании оказалось множество недоделок, а подрядчик также не завез мебель.

При этом, из-за того, что объект строили в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, на пристройку были потрачены бюджетные деньги. Общий ущерб от хищений составил более одного миллиона рублей рублей.

Теперь виновникам придется отвечать перед законом. СК возбудили уголовное дело по превышению должностных полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU