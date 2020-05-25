Тротуарную плитку возле театра оперы в Челябинске очистят от белых разводов
В Челябинске продолжается преображение театра оперы и балета и его территории: укладывается гранитная плитка на фундамент нового металлического забора, завершается отделка его колонн. Также собираются решить проблему с разводами соли на плитке, которую раскритиковал «Челябинский урбанист».
В театре рассказали, как изменится внешний облик здания.
— На последней стадии находится ремонт фасада: ранее гранит был полностью заменен, теперь выполняется его полировка. Происходит заделка швов между стенами тетра и гранитом. Началась установка балясин на оба боковых крыльца театра. Также заканчивается расшивка кирпича на стенах исторического здания по улице Цвиллинга, — сообщает специалист по связям с общественностью Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Анастасия Черкас.
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