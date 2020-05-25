2020-05-25T17:20:26+03:00
Общество

Общественники предлагают продлить проект «Скорой материальной помощи»

Специальный счет открывали для помощи семьям, пострадавшим от коронавируса
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Материальную помощь из благотворительного фонда, действующего в Челябинской области, получили более 10 тысяч семей. Напомним, фонд помощи пострадавшим от коронавируса открыли в середине апреля на базе областного «Союза женщин». Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», за полтора месяца там удалось собрать 36 миллионов рублей и раздать их 10 тысячам семей.

— Первые переводы сделали чиновники правительства региона и лично губернатор Алексей Текслер. В середине апреля денег было в десять раз меньше. Неплохое движение средств. Что же, практика помощи в экстренных ситуациях по принципу «сильный — слабому» себя зарекомендовала. Как мы и предсказывали: в трудные времена всегда найдутся те, кто выделит посильные суммы пострадавшим, — отмечают авторы «Челябушки». — Можно применять и дальше. Можно было бы и продлить сбор, но в минсоце отчего-то решили завершить прием заявлений на получение пожертвований.

Действительно, сегодня, 25 мая, сбор пожертвований на спецсчет и прием заявлений на получение матпомощи завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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