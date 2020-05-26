2020-05-26T12:01:34+03:00
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Снятие ограничений в Челябинской области 2020: национальный парк «Зюраткуль» открыли для туристов

Можно гулять, но маленькими группками
Ангелина ЗАКИРОВА
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Туристам разрешили гулять по берегу озера Зюраткуль. Фото: пресс-служба НП «Зюраткуль»Туристам разрешили гулять по берегу озера Зюраткуль. Фото: пресс-служба НП «Зюраткуль»
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С сегодняшнего дня, 26 мая, в Челябинской области открывается национальный парк «Зюраткуль». Гулять по парку можно только небольшими группами по пять человек или одной семьей.

— В национальный парк «Зюраткуль» поступает много звонков и вопросов о том, можно ли приехать и погулять по берегу озера или подняться в горы. И теперь мы с радостью говорим о том, что приехать к нам наконец-то можно, — рассказала пресс-секретарь «Зюраткуля» Марина Фомина.

В парке также открыто предварительное бронирование домиков с 1 июня. Останавливаться с палатками и разводить огонь можно только в специальных местах: на берегу озера Зюраткуль в районе поселка Зюраткуль и на кордоне «У трех вершин».

В пресс-службе нацпарка, напомнили любителям рыбалки, что до 15 июня действует нерестовый запрет, поэтому сейчас ловля рыбы на территории парка запрещена.

Ранее в Челябинской области начали постепенно выходить из режима повышенной готовности, на прошлой неделе челябинцам разрешили заниматься спортом на улице и гулять с соблюдением социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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