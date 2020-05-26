2020-05-26T15:30:36+03:00
Общество

Переход на площади Революции в Челябинске освободят от ларьков

Их начнут сносить, как только съедут все арендаторы
Валентина ВАГАНОВА
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Пока рано предполагать, как будет выглядеть подземный переход. Все будет зависеть от того, что останется после сноса ларьков.Пока рано предполагать, как будет выглядеть подземный переход. Все будет зависеть от того, что останется после сноса ларьков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Из киосков в подземном переходе на площади Революции съехала часть арендаторов. Пока — на пересечении улиц Воровского и Кирова, но к концу месяца освободят павильоны и предприниматели в соседнем переходе — на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина. После чего киоски начнут сносить.

— Смета на демонтаж находится на проверке в «Челябстройзаказчике», как только ее проверят, на портале «Поставщики Южного Урала» будет отыгрываться конкурс на снос. После того, как мы снесем павильоны, будет готовиться проект нового перехода, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин.

По его словам, пока рано предполагать, как будет выглядеть подземный переход. Все будет зависеть от того, что останется после сноса ларьков: многие из них построены капитально. Решение будет за главой города Натальей Котовой и главным архитектором Павлом Крутолаповым. Напомним, челябинцы хотят заполнить тоннели объектами искусства и народного творчества. Такое мнение они высказали на портале «Активный житель 74».

На время сноса ларьков переход не закроют, работы будут проводиться в выходные и по ночам.

— Также этим летом будет проходить ремонт лестничного марша, который выходит на трамвайные пути. Мы обследовали территорию, выяснили, в каком она состоянии находится, сейчас готовится проект, — добавил Игорь Клеин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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