Переход на площади Революции в Челябинске освободят от ларьков

26 Май 2020 2020-05-26T15:30:36+03:00

Пока рано предполагать, как будет выглядеть подземный переход. Все будет зависеть от того, что останется после сноса ларьков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Их начнут сносить, как только съедут все арендаторы

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Из киосков в подземном переходе на площади Революции съехала часть арендаторов. Пока — на пересечении улиц Воровского и Кирова, но к концу месяца освободят павильоны и предприниматели в соседнем переходе — на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина. После чего киоски начнут сносить.

— Смета на демонтаж находится на проверке в «Челябстройзаказчике», как только ее проверят, на портале «Поставщики Южного Урала» будет отыгрываться конкурс на снос. После того, как мы снесем павильоны, будет готовиться проект нового перехода, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин.

По его словам, пока рано предполагать, как будет выглядеть подземный переход. Все будет зависеть от того, что останется после сноса ларьков: многие из них построены капитально. Решение будет за главой города Натальей Котовой и главным архитектором Павлом Крутолаповым. Напомним, челябинцы хотят заполнить тоннели объектами искусства и народного творчества. Такое мнение они высказали на портале «Активный житель 74».

На время сноса ларьков переход не закроют, работы будут проводиться в выходные и по ночам.

— Также этим летом будет проходить ремонт лестничного марша, который выходит на трамвайные пути. Мы обследовали территорию, выяснили, в каком она состоянии находится, сейчас готовится проект, — добавил Игорь Клеин.

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ИСТОЧНИК KP.RU