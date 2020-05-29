«Зарезервирована площадка в Финляндии»: где будет готовиться к сезону челябинский «Трактор»

29 Май 2020 2020-05-28T21:37:19+03:00

Игроки и тренеры решают, как будут готовиться к сезону. Фото ХК "Трактор".

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Черно-белые продолжают формировать состав. На сегодняшний день уже определен тренерский штаб, подписано более десятка новичков. Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «РИА Новости» обозначил перспективные планы команды, касающиеся подготовки к сезону КХЛ.

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Он отметил, что тренировочные сборы в лиге должны начаться в середине июля, и для «Трактора», скорее всего, они пройдут в Челябинске, а не в Финляндии, как планировалось ранее.

— Была зарезервирована площадка в Финляндии, но на 90% сборы пройдут в Челябинске. Инфраструктура готова, все проверено, единственная сложность — это проведение контрольных матчей, — рассказал Иван Савин.

Гендиректор отметил, что они планировали провести матчи со спарринг-партнерами в Скандинавии. Если нет, то придется искать возможность сыграть с кем-нибудь в Челябинске и это будет «план Б». Однако, Савин все же надеется, что авиасообщение с Финляндией откроют и команда решит отправиться тренироваться в эту страну.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все тренировочные и соревновательные мероприятия, в том числе, и для профессиональных клубов отменены.

А тем временем, футбольный клуб «Уфа» возобновил свои тренировки. В качестве места сбора был выбран спорткомплекс «Металлург» в Аше. После этого известный блогер Юрий Дудь обратил внимание на этот уральский город.

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ИСТОЧНИК KP.RU