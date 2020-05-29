Гречка подешевела после вмешательства антимонопольной службы

29 Май 2020 2020-05-29T06:48:17+03:00

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Челябинская антимонопольная служба заставила крупные магазины переписать ценники на гречку. После возбуждения дела о нарушении закона в сетях SPAR (ООО «Молл») и Магнит (АО «Тандер») стали продавать эту крупу дешевле. Как отмечает городской телеграм-канал «Челябушка», когда в апреле паникеры ринулись в магазины набирать крупы про запас, гречка в Челябинске была наиболее дорогой в стране — с накруткой до 356%. Примечательно, что продукт-то был местным — производитель Увелка стоимость не поднимал. При этом продукция этого же производителя в других городах была дешевле. Например, в Саранске и в Нижнем Новгороде гречку продавали по 103 рубля за упаковку весом 800 граммов.

— Ни для кого не секрет, насколько влиятельное у нас управление ФАС. Умеет «вцепиться» в самую насущную тему из потока (к слову, без дополнительных команд «фас» сверху) и результаты ощутимые выдает, — добавляют авторы «Челябушки».

В ближайших планах региональной УФАС России — проверить в торговых сетях цены и на другие социально-значимые продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU