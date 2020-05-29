2020-05-29T12:50:50+03:00
Общество

В Челябинской области появился мост на популярном туристическом маршруте

Дорога к экотропе стала удобной и безопасной
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Зюраткуле появился новый мост, который ведет к экотропе. Фото: пресс-служба НО «Зюраткуль»В Зюраткуле появился новый мост, который ведет к экотропе. Фото: пресс-служба НО «Зюраткуль»
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В Зюраткуле построили новый мост через реку Большая Сатка, который ведет прямиком к экотропе, раньше в национальный парк посетителям приходилось идти по автомобильной дороге.

— Сейчас же можно дойти безопасно и быстро уже через новый объект, да и виды реки и гор потрясающие. Мост очень гармонично вписался в природные ландшафты и выделился красным цветом, — рассказали в пресс-службе национального парка «Зюраткуль».

Благоустройство в парке идет полным ходом: появился настил к экотропе и удобные скамейки для отдыха, также ведутся ландшафтные работы.

Напомним, недавно парк открыли для прогулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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