В Челябинской области появился мост на популярном туристическом маршруте
В Зюраткуле построили новый мост через реку Большая Сатка, который ведет прямиком к экотропе, раньше в национальный парк посетителям приходилось идти по автомобильной дороге.
— Сейчас же можно дойти безопасно и быстро уже через новый объект, да и виды реки и гор потрясающие. Мост очень гармонично вписался в природные ландшафты и выделился красным цветом, — рассказали в пресс-службе национального парка «Зюраткуль».
Благоустройство в парке идет полным ходом: появился настил к экотропе и удобные скамейки для отдыха, также ведутся ландшафтные работы.
Напомним, недавно парк открыли для прогулок.
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ИСТОЧНИК KP.RU