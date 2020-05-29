В Челябинской области появился мост на популярном туристическом маршруте

29 Май 2020 2020-05-29T12:50:50+03:00

В Зюраткуле появился новый мост, который ведет к экотропе. Фото: пресс-служба НО «Зюраткуль»

Изменить размер текста: A A

В Зюраткуле построили новый мост через реку Большая Сатка, который ведет прямиком к экотропе, раньше в национальный парк посетителям приходилось идти по автомобильной дороге.

— Сейчас же можно дойти безопасно и быстро уже через новый объект, да и виды реки и гор потрясающие. Мост очень гармонично вписался в природные ландшафты и выделился красным цветом, — рассказали в пресс-службе национального парка «Зюраткуль».

Благоустройство в парке идет полным ходом: появился настил к экотропе и удобные скамейки для отдыха, также ведутся ландшафтные работы.

Напомним, недавно парк открыли для прогулок.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

Снятие ограничений в Челябинской области 2020: национальный парк «Таганай» открыли для прогулок

Туристам даже разрешат ставить палатки (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU