Текслер рассказал, как власть помогает бизнесу в ковидный кризис

29 Май 2020 2020-05-29T17:06:47+03:00

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В пятницу, 29 мая, губернатор Алексей Текслер рассказал о государственных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в нынешний кризис. Он выступил на виртуальном форуме «Большой день предпринимателя Челябинской области — 2020».

— В малом и среднем бизнесе работают более 400 тысяч человек, или почти четверть трудоспособного населения региона, — сказал Текслер.

Главная антикризисная задача — сохранить коллективы, не допустить массовых увольнений и роста безработицы.

— Мы оперативно включились в федеральные программы и дополнили их своими. Одна из самых эффективных и востребованных мер — поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, — пояснил губернатор. — Более половины предпринимателей за помощью обратились, подали заявки в налоговую службу. Более 730 миллионов рублей доведено до бизнеса, где заняты более 60 тысяч человек. Фактически эти деньги уже поступили на расчетные счета.

ИСТОЧНИК KP.RU