2020-05-29T21:39:34+03:00
Общество

Текслер вошел в состав наблюдательного совета Уральского научно-образовательного центра

Задача структуры — реализация нацпроекта «Наука»
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Урльский НОЦ, в наблюдательный состав которого вошел Алексей Текслер, поборется за федеральный статус. Фото: gubernator74.ruУрльский НОЦ, в наблюдательный состав которого вошел Алексей Текслер, поборется за федеральный статус. Фото: gubernator74.ru
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО «ГРЦ им. Макеева» Владимир Дегтярь будут представлять регион в наблюдательном совете Уральского научно-образовательного центра.

Возглавил совет полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Уральский НОЦ нужен для решения задач нацпроекта «Наука». За три года в нашей стране появится 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Соглашение о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра подписано губернаторами Челябинской, Свердловской и Курганской областей в июле прошлого года. Заместитель полпреда президента РФ в УрФО Виктор Дубенецкий тогда сказал: «Появились возможности для реальных прорывов в науке и передовых производствах».

В Уральском научно-образовательном центре 78 участников — предприятий, вузов, научных организаций трех регионов. Центр готовит заявку на конкурс Министерства науки РФ. Победа в конкурсе обеспечит ему федеральный статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Текслер вошел в состав наблюдательного совета Уральского научно-образовательного центра
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