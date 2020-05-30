Прокуратура Челябинской области проверила отца-алиментщика, оставившего без путинского пособия родных детей

30 Май 2020 2020-05-30T09:35:59+03:00

Теперь заявителей будут проверять на алименты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Челябинской области проверила отца-алиментщика, который оставил без путинского пособия собственных детей. У ведомства нет подтверждений, что мужчина не выполняет родительских обязанностей.

— В ходе проверки установлено, что между родителями несовершеннолетних в судебном порядке разрешается спор о месте жительства детей. Сведения о неисполнении отцом родительских обязанностей не нашли своего подтверждения, — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Также в надзорном ведомстве отметили, что формально недобросовестный отец тоже может получить пособие на детей. Чтобы не допустить подобного, Пенсионный фонд будет проверять родителей, претендующих на пособие.

— Для предотвращения возникновения подобных ситуаций прокурором области на имя руководителя ОПФ России по Челябинской области направлена информация о проведении проверок сведений о наличии в отношении заявителей решений судов об уплате алиментов на содержание детей, — добавили в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU