2020-05-30T09:35:59+03:00
Общество

Прокуратура Челябинской области проверила отца-алиментщика, оставившего без путинского пособия родных детей

Недобросовестные родители тоже могут получить выплаты
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Теперь заявителей будут проверять на алиментыТеперь заявителей будут проверять на алиментыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Челябинской области проверила отца-алиментщика, который оставил без путинского пособия собственных детей. У ведомства нет подтверждений, что мужчина не выполняет родительских обязанностей.

— В ходе проверки установлено, что между родителями несовершеннолетних в судебном порядке разрешается спор о месте жительства детей. Сведения о неисполнении отцом родительских обязанностей не нашли своего подтверждения, — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Также в надзорном ведомстве отметили, что формально недобросовестный отец тоже может получить пособие на детей. Чтобы не допустить подобного, Пенсионный фонд будет проверять родителей, претендующих на пособие.

— Для предотвращения возникновения подобных ситуаций прокурором области на имя руководителя ОПФ России по Челябинской области направлена информация о проведении проверок сведений о наличии в отношении заявителей решений судов об уплате алиментов на содержание детей, — добавили в прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области перекроют движение на трассе А-310
Жители Челябинской области рассказывают о казусах из-за введения масочного режима
Прокуратура Челябинской области проверила отца-алиментщика, оставившего без путинского пособия родных детей
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 мая: 142 новых случая
Подфартило: челябинец выиграл 3 млн рублей в лотерею
В переходе на площади Революции в Челябинске сносят ларьки
Теперь официально: Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции
Текслер вошел в состав наблюдательного совета Уральского научно-образовательного центра
Погода в Челябинске на 30 мая 2020: какой день — такое и лето
Трудовые репрессии: магнитогорских правонарушителей привлекут к работе в больницах с коронавирусными пациентам
Второй из пяти: в Челябинске начинается новый этап опрессовки
Лето в СИЗО: челябинскому замминистру строительства продлили арест