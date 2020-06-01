Сезон начался: на водоемы Челябинска вывели спасателей

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:19:10+03:00

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Необходимая мера: в Челябинске начнут работать бригады водных спасателей. После смягчения режима повышенной готовности многие люди сразу же отправились к водоемам, при чем, не всегда к тем, где разрешено купаться.

— Несмотря на то, что у нас режим, люди уже идут на пляжи, поэтому надо в срочном порядке их привести в порядок, установить там посты наблюдения. Необходимо организовать нормальное место для отдыха, — заключила мэр Челябинска Наталья Котова.

Учитывая несколько происшествий, которые произошли в том числе за прошедшие выходные, это весьма актуальные меры. Первые решения в этом отношении уже предприняты. Помимо подготовки официальных пляжей, за безопасностью будут следить спасатели.

— Всего в городе организованно 11 стационарных постов и четыре мобильные бригады, которые в течении всего дня будут объезжать те места, где купание запрещено, — рассказал заместитель главы города по жилищному хозяйству Александр Астахов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782304" frameborder="0"></iframe> Пляжи закрыты, но отдыхающих это не останавливает.Василий ВОРОНИН

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ИСТОЧНИК KP.RU